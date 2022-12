Sylvie Teller piange e saluta la competizione

L’ex Miss, divenuta direttore generale dell’azienda, ha lasciato il suo incarico dopo 17 anni alla guida del concorso. Le sue ultime parole vanno alle nominate, così come a Genevieve de Fontenay e Alexia Laroche-Joubert. Sylvie Tellier si ritira dalla gestione di Miss Francia dopo aver trascorso 17 anni al timone – TF1

di A.Sch. (dottore)

Sabato 17 dicembre ha segnato la fine di un’avventura iniziata 21 anni fa quando fu eletto Signorina Francia. Silvia Teller, ora direttore generale di Miss France, mette le scarpe nell’armadio e lascia il suo posto. A 44 anni vuole dedicarsi all’imprenditoria.











di video



Durante la serata dell’elezione della novantatreesima Miss Francia, che ha visto Indira Ambiot vincere la corona, Sylvie Tellier ha voluto rivolgere qualche parola a coloro che hanno partecipato al concorso. ” Quest’anno segna per me l’inizio di una nuova avventura professionale. Lei disse. ” Volto pagina al libro di Miss France lasciando la direzione generale dell’azienda. Auguro ad Alexia Laroche-Jobert e Cindy Fabre molto successo nel perseguire questa meravigliosa avventura come Miss Francia. »

Nel 2005, ha assunto la direzione della competizione dopo Genevieve de Fontenay, a cui Sylvie Tellier ha rivolto alcune parole. ” Vorrei anche ringraziare calorosamente Genevieve de Fontenay. Ho imparato molto da lei e l’accetto molto. Volevo anche ringraziare voi francesi. Ho un’idea per tutti quelli che ho incontrato durante i miei viaggi negli angoli più piccoli del nostro bel paese. Continuerò a impegnarmi per l’influenza e la conoscenza della Francia e delle aziende francesi Infine, a Sylvie Tellier è stata data un’idea da Jean-Pierre Pernod, scomparso all’inizio dell’anno e scelto come presidente della giuria l’anno scorso. Siamo stati fortunati ad averlo qui con noi l’anno scorso e mi ha aiutato molto nella promozione di questa competizione. Lo accettiamo molto. »

« Infine, e questa sarà la cosa più difficile, vorrei rivolgermi alla mia famiglia. Sono tutti qui nell’edificio stasera per la prima volta. Guidare Miss France ha richiesto molti sacrifici e lei mi ha sempre sostenuto. Mi hai permesso di essere una figlia, donna e madre realizzata, e chissà, forse sarò al tuo posto per incoraggiare mia figlia, Margaux, in questa meravigliosa avventura, Miss France. ‘, terminando con gli applausi della sala.





