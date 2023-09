Asterix e Obelix: colpiteli tutti! 2 – Gallia alla ricerca di un combattimento video

I Galli più famosi dei fumetti, Asterix e Obelix, sono tornati per mostrare i muscoli in un trailer di gioco selvaggio! Colgono anche l’occasione per annunciare il loro arrivo su console e PC 30 novembre 2023.

L’Aquila da ParigiIl prezioso emblema d’oro degli eserciti romani è appena stato rubato e un uomo innocente è stato gettato in prigione! Asterix promette di indagare e dice a Godorix di stare al sicuro nel villaggio. I due guerrieri gallici si recano a Lutece per ottenere informazioni da un conoscente che ha fama di conoscere bene le voci e le cospirazioni della città… ed è chiaro che nel corso del loro lungo viaggio troveranno delle risposte!

Asterix e Obelix: Schiaffeggiateli entrambi! Uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series 30 novembre 2023. Preparati a rimanere stupito!

Asterix e Obelix: Schiaffi a tutti! 2 È un gioco picchiaduro ad alta energia che ci trasporta in una storia originale, degna della più grande delle avventure più preziose. Esplora tanti luoghi attraenti: misteriose rovine annidate nel cuore della foresta, oltre un maestoso accampamento romano, fino alla maestosa Lutece… ogni tappa di questo viaggio è coperta. Nuovi ambienti, mentre il tuo cammino ti porterà in terre lontane, punteggiate da incontri emozionanti. Naturalmente, aspettatevi di sparare un sacco di schiaffi! Nel corso di questa frenetica avventura, gli schizzi scandiranno il tuo viaggio, portando una dose di umorismo ed emozione man mano che la trama avanza.