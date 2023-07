I ricercatori hanno accidentalmente trovato un modo semplice per catturare l’anidride carbonica

Per ridurre il cambiamento climatico, dobbiamo assolutamente ridurre le nostre emissioni di anidride carbonica (CO2). 2 ). Allo stesso tempo, le tecnologie di cattura dell’anidride carbonica 2 Può aiutarci a decarbonizzare le industrie che lottano per farlo. Tuttavia, oggi nel mondo vengono implementate meno di due dozzine di tali sistemi. Principalmente perché la tecnologia è molto costosa. Funziona ad alte temperature, sotto pressione e/o consumando sostanze chimiche che necessitano sempre di rigenerazione.

Ma la tecnologia che ho sviluppato Ricercatori della Rice University (Stati Uniti) potrebbe rivoluzionare questo settore. “Dovrai solo collegare il nostro dispositivo a una presa elettrica, premere ‘on’ e sarai in grado di catturare l’anidride carbonica 2 il tuo ambiente continuamente »Haotian Wang, un chimico, conferma in A rapporto. L’elettricità utilizzata per alimentare una lampadina da 50 watt per un’ora sarebbe sufficiente per produrre tra 10 e 25 litri di anidride carbonica 2 di grande purezza.

Quando le cose vanno bene

Perché secondo i risultati presentati, il reattore dei ricercatori della Rice University è in grado di rimuovere continuamente l’anidride carbonica 2 contenuti nei fumi con un rendimento superiore al 98%. Con una bassa impronta di carbonio se alimentato da elettricità a basse emissioni di carbonio.