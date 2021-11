Computer: ecco perché Face ID non è disponibile su MacBook Pro

Apple ha spiegato perché il controverso notch sui nuovi computer non avrà un sistema di riconoscimento facciale.

Il nuovo punteggio MacBook Pro è stato criticato. Dr

Svelato e rilasciato il mese scorso, il nuovo MacBook Pro da 14 e 16 pollici è più potente dei suoi predecessori e si distingue anche per il notch che è stato aggiunto nella parte superiore dello schermo. Ricorda quello che è apparso su iPhone dal modello X del 2018. Ma quella scelta estetica non è unanime. Tanto più che il nuovo MacBook Pro, a differenza degli smartphone del brand, non integra Face ID, il sistema di riconoscimento facciale di Apple. Ospita solo una fotocamera migliorata. Quindi il MacBook Pro è soddisfatto del pulsante Touch ID e del sistema di riconoscimento delle impronte digitali.

Touch ID è più conveniente

Intervistato in rubriche “Il giornale di Wall Street”Il vicepresidente del marketing di Apple per Mac e iPad, Tom Boger, ha spiegato le ragioni dell’assenza di Face ID. Innanzitutto, ha notato che contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la sua azienda non ha intenzione di incorporare questa tecnologia, disponibile su iPhone e iPad, nelle versioni future del MacBook Pro. “Touch ID è più comodo su un laptop perché le tue mani sono già attaccate alla tastiera”, ha detto. I critici sottolineano che questo è anche il caso dell’iPhone …

Sul perché i computer Apple non offrono schermi tattili, a differenza della concorrenza sotto Windows (che offre anche il riconoscimento facciale Windows Hello), John Ternus, vicepresidente senior dell’ingegneria hardware di Apple, sostiene l’argomento dell’integrazione: “Facciamo il miglior dispositivo Il mondo computer touchscreen sull’iPad. È completamente ottimizzato per questo. E l’intero Mac è ottimizzato per l’input indiretto. Non abbiamo davvero motivo di cambiarlo.”

( uomo )