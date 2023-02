“La guerra in Ucraina ha accelerato la transizione verde dell’Europa”

La quota di elettricità generata da fonti rinnovabili aumenterà in modo significativo nel 2022 in Europa, superando per la prima volta quella del gas naturale, secondo un nuovo rapporto del think tank Ember pubblicato martedì. La guerra in Ucraina sta accelerando in un settore dove Europa e Francia sono ancora molto indietro.

La guerra in Ucraina segnerà una svolta decisiva nella transizione verde dell’Europa? Poiché il conflitto con la Russia ha portato a un aumento dei prezzi dell’energia e l’Europa sta cercando di ridurre la sua dipendenza dal gas e dal petrolio russi, energia sostenibile Fortemente cresciuto nel 2022 nel continente.

Secondo uno studio pubblicato martedì 31 gennaio dal think tank Emberspecializzata in questioni energetiche, la quota di elettricità prodotta da energia solare ed eolica nell’Unione Europea ha raggiunto lo scorso anno il 22% della produzione totale di elettricità, superando per la prima volta la quota del gas naturale.

Questo aumento della potenza delle energie rinnovabili spiega la crescita della produzione di turbine eoliche (+8,5%) ma soprattutto un aumento record delle installazioni fotovoltaiche (+47%). Secondo lo studio, la sola produzione di energia elettrica attraverso l’energia solare avrebbe permesso di evitare l’acquisto di 49 miliardi di euro di gas, su scala europea.

Per comprendere meglio questo sviluppo e le sue conseguenze, FRANCE 24 ha parlato con Vincent-Jacques Le Signor, responsabile dell’Osservatorio per le Energie Rinnovabili.

France 24: Qual è l’impatto della guerra in Ucraina sul progresso delle energie rinnovabili? ?

Vincenzo Giacomo Lord: Lo sviluppo dell’energia solare ed eolica fa parte della tendenza che ha preceduto l’invasione russa. Quello che vediamo oggi è soprattutto il risultato del Pacchetto Energia e Clima, un accordo vincolante adottato dall’Unione Europea nel 2008, che ha permesso di portare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico europeo al 22% nel 2020. Ma è vero che la guerra in Ucraina ha accelerato la transizione verde. Ha concluso la discussione tra Paesi sull’importanza di limitare le importazioni di gas e di sensibilizzarle concretamente L’importanza delle fonti energetiche rinnovabili. Mentre l’obiettivo era aumentare la propria quota di energia al 32% nel 2030, l’Unione Europea ora scommette sul 40%.

A questo, infine, si è aggiunta la sensibilizzazione dei cittadini con il sorprendente boom del fotovoltaico. Dopo la guerra in Ucraina, molte famiglie colpite nel proprio portafoglio dalla crisi energetica hanno dotato le proprie abitazioni di pannelli solari come dimostra lo studio Ember.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen mercoledì ha proposto di allentare gli aiuti di Stato per sostenere l’industria dell’energia verde, di fronte alla concorrenza di Stati Uniti e Cina. L’Unione europea è in ritardo? ?

Dal punto di vista dell’industrializzazione, l’Europa è molto dipendente dall’Asia e in particolare dai cinesi che hanno investito molto nelle energie rinnovabili senza che l’Unione europea prendesse misure a tutela della propria industria. I settori c’erano ma non ci sono più perché siamo stati invasi da attrezzature meno costose.

Il vantaggio è che è possibile riavviare il settore molto rapidamente perché abbiamo una completa padronanza della tecnologia. L’Unione Europea produce già quasi tutti i materiali necessari come vite senza fine, acciaio e silicio. Abbiamo solo qualche difficoltà con certi metalli come il rame ma niente di insormontabile. Quindi è una decisione puramente politica, su cui dobbiamo investire. Se l’Europa non sceglie questa opzione, gli americani la ingoieranno in modo delirante Enorme piano di supporto.







Qual è la posizione della Francia su questo tema? L’Assemblea nazionale ha approvato a Progetto legge Accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Allo stesso tempo, il consorzio EurObserv’ER, di cui lei è presidente, stima che la Francia non raggiungerà i suoi obiettivi di spiegamento nel 2023. Perché? ?

il Francia Certo, è tutt’altro che bravi studenti come Finlandia e Svezia, che sono molto avanzati nell’energia idroelettrica e nella bioenergia. Ma anche rispetto alla Germania, le cui caratteristiche sono più vicine, ci rendiamo conto che la Francia ha quattro volte meno impianti eolici e solari. Si potrebbe dire che la Germania ha più vento, soprattutto al nord, ma ha meno sole che qui. Pertanto, questo divario riflette chiaramente la differenza di volontà politica. Per molto tempo l’elettricità è stata più economica in Francia a causa delle centrali elettriche. Ma la guerra in Ucraina ne ha fatto esplodere il prezzo perché legato al gas. Quindi è necessario compensare questo ritardo.

Molto spesso, questo ritardo è dovuto a motivi amministrativi piuttosto che alla mancanza di investimenti o di competenze tecniche. Ci vuole molto tempo per analizzare i dossier perché la Francia manca di personale nelle sue province. I ricorsi contro i contenziosi possono trascinarsi per anni, motivo per cui il governo sta ora cercando di supervisionarli meglio per accelerare il processo. Questi ritardi sono i più dannosi poiché con la rapida progressione e il progresso della tecnologia, le energie rinnovabili stanno diventando più competitive. Con l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia, ora rappresentano un enorme guadagno finanziario per lo Stato.

