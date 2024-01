Perché la tua bolletta elettrica annuale è aumentata in modo così drammatico?

Domanda di Benoit: ho ricevuto la mia bolletta elettrica annuale. Ho consumato la stessa cifra dell'anno scorso ma ho pagato 1.133€ in più. Come lo spieghiamo?

Poiché è difficile trarre generalità da un caso specifico, abbiamo posto la domanda direttamente a Luminus, per comprendere il caso di Benoit, con la sua approvazione. Se il mercato dell’energia si comporterà un po’ meglio nel 2023, sembra essere stato vittima delle sue formule di determinazione dei prezzi contrattuali.

Ecco cosa ci dice Luminus: “Nel caso di questo particolare cliente, la formula tariffaria è stata aumentata in misura limitata durante il rinnovo del contratto dal 1° gennaio 2022, a causa dell'attuale aumento dei mercati energetici. Fine 2021. A partire da Il 1° gennaio 2023 la formula tariffaria è stata nuovamente modificata: questa volta l’aumento è stato maggiore a causa delle condizioni di mercato uniche alla fine del 2022. Dal 1° gennaio 2024 la formula tariffaria è diventata significativamente più bassa man mano che i mercati energetici si stabilizzano nel 2023.”

Perché i piani tariffari cambiano? “Tene conto di tutti i costi e i rischi associati alla fornitura di energia. Queste formule vengono determinate mensilmente (per i nuovi contratti) e tengono conto delle stime dei costi e dei rischi in base alla situazione del mercato in quel momento”, spiega Stephane Cornet di Luminus.

Molti di questi costi non sono imputabili al tuo fornitore di energia elettrica, ma se sei tu quello che ha il giusto pagatore, come spiega la CREG: “Il fatto comprende egalement di un certo codice fiscale, che è direttamente correlato al fatto fornitore . Per questa voce gli oneri speciali hanno registrato due aumenti significativi nei mesi di aprile e giugno 2023. Si ricorda che le tariffe di trasmissione dell'energia elettrica aumenteranno in media del 77% nel periodo 2024-2027: saranno generalmente stabili nel 2024 rispetto alle tariffe del 2023 e aumenteranno in modo significativo a partire dal 2025.