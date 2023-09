Tesla festeggia il suo 20esimo anniversario (e non è fatta da Musk!)

Spesso lo dimentichiamo: la prima auto a superare i 100 km/h non è termica ma elettrica. Si tratta di Jamais Contente della belga Camille Jénatzy che passò al mitico bar nel 1899! Successivamente, i motori termici presero lentamente il sopravvento, soprattutto a causa del prezzo e della disponibilità di potenza, ma la ricerca continuò nel campo dei veicoli elettrici.

A ritmo lento, ovviamente, e con interruzioni. Per ironia della sorte, gli Stati Uniti, un paese largamente ossessionato dal petrolio, hanno visto alcuni degli sviluppi più interessanti nel campo dei veicoli elettrici. Pensiamo soprattutto alla GM EV1, una piccola coupé ultramoderna alimentata esclusivamente da motore a batteria. Come gli altri, è stato creato in risposta allo Zero Emissions Program della California, un programma destinato a fornire assistenza finanziaria ai creatori di veicoli elettrici.

Estremamente aerodinamico (Cx 0,19), realizzato in gran parte in alluminio e capace di percorrere fino a 225 chilometri in modalità zero emissioni, è stato offerto solo al LOA tra il 1996 e il 1999. Se i clienti lo adorano, GM ha perso molti soldi e ha recuperato quasi tutte le loro auto nel 2003. Nessun dettaglio! Fu un fallimento, ma il tarlo era nel frutto.

Alain Cocconi, inventore e progettista del sistema di avviamento del motore EV1, ha fondato la sua azienda specializzata in motori elettrici, AC Propulsion, nel 1992. L’azienda esiste ancora e collabora con i principali produttori. Nel 1997 fu introdotta sul mercato una mini roadster a due posti, la T0, derivata dalla Piontek Sportech del 1994, alimentata da una motocicletta Suzuki GSX-R. La sua grande differenza?

Capirai che T0 sostituisce il calore con l’elettricità! Mette nel raccordo batterie al piombo/acido, una tecnologia davvero vecchia, ma sviluppa 200 cavalli per poco più di una tonnellata, e passa da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. Sebbene possa percorrere circa 150 chilometri senza ricarica, la T0 non viene prodotta, forse a causa del suo prezzo stimato di oltre 80.000 dollari.

Tuttavia, ha attirato l’attenzione di Mark Tarpenning, e soprattutto di Martin Eberhard, due ingegneri della Silicon Valley specializzati in e-book. Non capivano perché GM avrebbe distrutto la sua EV1 contro il parere dei suoi utenti.

Inoltre, consapevoli del fatto che i trasporti svolgono un ruolo importante nel cambiamento climatico, sono rimasti sorpresi nello scoprire chi sono i clienti dell’innovativa Toyota Prius. Non ambientalisti! O persone a basso reddito che vogliono abbassare la bolletta del carburante (molto economica negli Stati Uniti). Al contrario, erano ricchi californiani che possedevano anche supercar. Perché hanno comprato i giapponesi? Per dimostrare che hanno a cuore il clima.

Allora perché non offrire loro un’auto sportiva elettrica che sia efficiente e utilizzabile quanto le loro Porsche e Ferrari? Qui hanno avuto l’idea di installare nell’auto le moderne batterie, batterie agli ioni di litio ampiamente utilizzate nelle apparecchiature elettroniche. E questa macchina è la T0. I risultati sono sorprendenti! Offrono a Kokone di produrlo, ma lui rifiuta. Così, Eberhard e Tarpenning fondarono Tesla nel luglio 2003 per creare la propria auto sportiva a emissioni zero, dicendosi di aver padroneggiato la parte completamente elettrica, che era la più importante.

Hanno astutamente posto il problema della ricarica, suggerendo che per alimentare un’auto del genere sarebbe bastato un garage coperto di pannelli solari. Così hanno elaborato un piano aziendale in cui avrebbero venduto un’auto elettrica a due posti dotata di batterie agli ioni di litio, fornendo ai clienti i mezzi per ricaricarla e, meglio ancora, risparmiando loro la fatica di andare in concessionaria per averla. servito.

Resta da trovare personale, fondi e progettare il resto della vettura. Lanciarono una campagna di raccolta fondi nell’aprile 2004, ed è qui che entrò in gioco Elon Musk. E poi lancerà SpaceX, un progetto ancora più folle di quello di Tarpenning ed Eberhard, che li tenta! Quindi l’eccezionale team pensò alla Lotus Elise come base, installò tutte le apparecchiature elettriche a bordo e alla fine del 2004 stava per nascere la Tesla Roadster. I lavori iniziarono all’inizio del 2005. Il lavoro sul telaio e sul motore continuò e poi, nell’aprile 2006, fu prodotta una serie di 10 prototipi.

Allo stesso tempo, l’entusiasmo dei creatori fa sì che attraggano facilmente i finanziatori, permettendo loro di costruire un centro di sviluppo. Nel luglio 2006, l’auto è stata presentata ufficialmente e ha attirato persone, il che ha contribuito a raccogliere più soldi. Con questi soldi iniziano i test approfonditi, in tutte le possibili condizioni di utilizzo. Furono necessarie migliaia di modifiche, ma nella primavera del 2007 il modello fu completato. L’auto è stata testata a fine anno e copre i 100 km/h in 4 secondi. Grande ! Ma, disastro, il previsto cambio a due velocità si è rotto ed è stato necessario ricorrere urgentemente a una trasmissione a singola velocità. Tuttavia, nel giugno 2008, venne consegnata la prima vettura. È un successo.

Durante tutto il processo, Musk ha lavorato a lungo per assumere tecnici e impressionare gli investitori (oltre a versare lui stesso milioni di dollari nella società). Così nell’ottobre 2008 è diventato Presidente (CEO) di Tesla. Fu annunciata la Model S e nel giugno 2010 furono vendute più di 1.500 Roadster e furono effettuati 5.000 ordini per la S. Eberhard e Tarpenning lasciarono Tesla nel 2008, forse non avendo molto interesse a gestire specificamente Musk. Tuttavia, la divisione è stata alla fine amichevole, con Musk ufficialmente considerato co-fondatore di Tesla nell’accordo stipulato.

Questi tre ragazzi avevano assolutamente ragione riguardo alla mentalità evolutiva, proponendo un’auto con una tecnologia “dirompente” che prese piede, e Musk sapeva come dare al progetto la scala di cui aveva bisogno. Insieme hanno rivoluzionato il mondo automobilistico! I produttori storici, incapaci di rinnovarsi, faticano oggi a seguire le orme di Tesla, di cui molti osservatori hanno più volte dichiarato la morte…