Morgan e Pininfarina svelano il Midsummer Express

Verranno prodotte solo 50 copie.

Nuovo modello elegante ed esclusivo

Dopo aver lanciato il modello fuoristrada CX-T, Morgan ha preso una direzione completamente diversa con il suo ultimo modello speciale: la Midsummer. Questa vettura veloce è stata progettata per condizioni stradali ideali, in collaborazione con la società di design italiana Pininfarina. Il risultato è l’auto veloce, elegante e ben vestita che vedi sopra.

Modifiche estetiche e funzionali

Basata sulla linea CX di auto sportive con carrozzeria in alluminio attualmente costruite da Morgan, la Midsummer presenta significativi cambiamenti stilistici, sia estetici che funzionali. La griglia presenta un cofano con lamelle che ricordano il Super 3. Il grande spoiler anteriore in acciaio inossidabile spazzolato, come i pannelli sottoporta e la sezione inferiore della coda, riduce la portanza. La parte posteriore è stata estesa per un effetto Art Déco. La carrozzeria dell’auto, ancora realizzata in alluminio modellato a mano, ha richiesto 250 ore di produzione. L’auto monta ruote in alluminio da 19 pollici, ciascuna del peso di 10 kg, ovvero 3 kg in meno rispetto alle ruote standard da 19 pollici utilizzate sulla Plus Six.

Design degli interni unico

Forse l’aspetto più sorprendente dell’auto è il parabrezza accorciato e i pannelli in legno. L’intero parabrezza è stato sostituito con piccole visiere trasparenti. Per evidenziare particolarmente questo design, sono stati aggiunti pannelli in teak nella parte superiore del cruscotto e nello spazio vuoto sopra le porte. Queste tavole sono realizzate con centinaia di sottili pezzi di teak impilati. Ciò riflette la storia della Morgans di utilizzare pannelli di carrozzeria in metallo su telai di legno, oltre alle forme metalliche di fabbrica.

Gli interni sono dotati di strumenti analogici unici e di un volante in alluminio. Questo esemplare presenta anche un rivestimento in pelle sangue di bue, che contrasta magnificamente con la vernice bianco sporco. L’unico elemento che sembra un po’ strano è la leva del cambio, che sembra presa in prestito direttamente dalla BMW.

Motore BMW ad alte prestazioni

Non c’è molto che puoi fare al riguardo, poiché la Morgan Midsummer utilizza un propulsore BMW, proprio come la Plus Six. È un motore turbo a sei cilindri in linea accoppiato a un cambio automatico a otto velocità. Morgan non ha fornito specifiche specifiche, ma dovrebbe essere potente almeno quanto la Plus Six, che eroga 335 CV e 500 Nm di coppia.

Produzione limitata e uscita al Goodwood Festival

Morgan produrrà 50 copie di Midsummer. La produzione inizierà nel terzo trimestre di quest’anno e terminerà l’anno prossimo. Diamo il benvenuto ai clienti interessati a contattare l’azienda con le loro idee di design. Non sono stati forniti prezzi, ma vale sicuramente il vecchio adagio di chiedere il prezzo. Morgan prevede inoltre di portare Midsummer al Goodwood Festival of Speed ​​per la sua prima apparizione pubblica.

In breve, la Morgan Midsummer incarna il connubio tra artigianato tradizionale e design contemporaneo, offrendo agli appassionati un’opportunità unica di possedere un eccezionale pezzo di storia automobilistica.

