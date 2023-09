Svelato nel dettaglio il fratello minore del Tonale basato su Jeep Avenger e Fiat 600e

Il cruscotto della Jeep Avenger sarà ridisegnato per l’Alfa Romeo Brennero.

Proprio come la Jeep Avenger (nella foto), il piccolo SUV dell’Alfa Romeo sarà disponibile in due colorazioni.

Il SUV elettrico Fiat 600e e Jeep Avenger condividono la stessa base tecnica. Apparentemente non si può vedere.

Schiarendo maggiormente l’immagine, le linee leggermente invecchiate in primo piano appaiono meglio.

Come il fratello maggiore, il Tonale, anche il piccolo Brennero avrà i contatori digitali.

Per una volta, non sono stati i nostri fotografi spia a mettere le mani sui prototipi stradali. No, il piccolo SUV avveniristico dell’Alfa Romeo è stato tradito dai suoi stessi metri. Spiegazioni.