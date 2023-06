Premio potere d’acquisto, auto elettriche, revoca patente… Ecco tutto quello che cambia giovedì 1 giugno

Nuovo per il tuo potere d’acquisto. Dal 1° giugno potresti essere uno dei fortunati destinatari del bonus “Potere d’acquisto” che ti è stato concesso dal tuo datore di lavoro.

premio di potere d’acquisto. Fino ad un massimo di 750 euro in aziende con utili eccezionalmente elevati (500 euro in aziende con utili elevati, ndr) possono essere erogati sotto forma di assegno utilizzabile nell’ambito dell’attuale rete di buoni, pasti e eco-buoni. Se la tua azienda sceglie questa opzione, puoi ricevere quell’assegno entro la fine dell’anno e utilizzarlo fino al 31 dicembre 2024.

Usa l'elettricità. Questo giovedì sono entrate in vigore anche nuove disposizioni in tema di mobilità. Innanzitutto vengono semplificate le regole per la trasformazione di un'auto termica in un'auto elettrica. Tuttavia, sarà necessario attendere ancora un po' prima che l'approvazione sia pienamente operativa.







La palla è ora nel campo delle regioni, che devono adottare il proprio quadro normativo “il più rapidamente possibile”, secondo il ministro federale per la Mobilità, George Gilkennet.

Ritiro della patente di guida. Il ministro Ekolo ha recentemente approvato un altro provvedimento applicativo dal 1° giugno: la revoca immediata dei permessi per 15 giorni di 1,2 grammi di alcol per litro di sangue. invece di 1,5 attualmente. Secondo l’ufficio del ministro, ciò corrisponde a un consumo di 4-5 tazze di alcol. Un indicatore che, ovviamente, può variare a seconda del sesso, dell’età o della corporatura.

L’obiettivo di questa misura è superare la sottovalutazione della guida in stato di ebbrezza, spesso osservata in Belgio, secondo l’Istituto per la sicurezza stradale, VIAS.

Teoricamente si potrebbe effettivamente applicare un prelievo di 15 giorni di 1,2 g, ma in realtà ciò è accaduto molto raramente. Da questo giovedì è sistematico.

Tempo di indurimento del credito. Un altro grande cambiamento da notare per giugno: l’inasprimento dei requisiti per l’accesso al credito per l’assistenza all’infanzia. Mentre i genitori possono attualmente richiederlo dopo due anni di lavoro, in futuro dovranno aspettare un altro anno. Si ricorda che anche il diritto alle prestazioni è stato ridotto da 51 a 48 mesi. e che questo credito di tempo può essere preso a tempo pieno solo se il bambino ha meno di 5 anni, rispetto agli 8 precedenti.

Nel 2022, secondo le statistiche Onem, avranno accesso a questo equilibrio temporale 31.170 genitori. Quest’anno i beneficiari nei primi tre mesi sono più di 30.700.

Prestiti al consumo. Dal 1° giugno 2023 saliranno le tariffe massime per il credito al consumo. I tassi massimi percentuali annui (TAEG) previsti dalla legge per l’apertura di credito, tra cui le cosiddette “carte di credito” con pagamento rateale e la possibilità di divenire negativi in ​​conto corrente, è fissata di 1,5 punti percentuali Amministrazione. Ciò significa che queste linee di credito cresceranno se vengono fornite con un tasso di prestito variabile e il TAEG corrisponde al limite, come spesso accade.

I tassi massimi annui per mutui, cessioni rateali e leasing fino a 1.250 euro aumentano di 2,5 punti percentuali e quelli superiori a 1.250 euro di due punti percentuali.

I nuovi massimali si applicano solo ai nuovi contratti di credito e ai contratti di credito a tasso di sconto variabile esistenti. Pertanto, non si applica ai contratti di prestito a tasso fisso in essere.