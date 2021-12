Centrale elettrica a biomassa a Gand: il governo fiammingo rifiuta le principali importazioni di pellet di legno

Il governo fiammingo ha seguito le argomentazioni del ministro dell’Energia e dell’Ambiente Zuhal Demir (N-VA) e ha respinto le grandi importazioni di pellet di legno (si parla di 1,5 milioni di tonnellate) da Siberia (Russia), Cile e Canada per alimentare l’impianto a biomasse di Rodenhuize a Gand, lo ha riferito lunedì il governo Demir.

L’impianto è gestito da SA Max Green, che è posseduta al 100% da Engie Electrabel, il cui ministro ha già rifiutato il permesso di costruire la stazione di servizio di Vilford. Il ministro giustifica il rifiuto con l’incertezza sul fatto che questi pellet non contribuiscono alla deforestazione (cioè possono essere valutati solo come combustibile). Un esperto esterno, tra l’altro, riferendosi alla questione, fa riferimento alla società Demir.

Per la produzione dalla Russia e dal Cile, ci sono preoccupazioni per il possibile disboscamento illegale. “C’è poca certezza nel permettere l’importazione di questo legname‘, si riferisce al gabinetto del ministro fiammingo.

Prodotti rimanenti

Engy ha risposto a questo annuncio, confermando che il pellet utilizzato nell’impianto a biomasse è costituito da segatura e trucioli provenienti dall’industria della lavorazione del legno. “Si tratta di prodotti residui che non comportano abbattimenti aggiuntiviLo ha detto l’azienda, riferendosi anche alle normative fiamminghe di sostenibilità, che sono tra le più severe al mondo.

Il ministro Demir vuole inoltre l’assoluta certezza che i restanti prodotti utilizzati non possano essere utilizzati come materie prime industriali. Engy ha riconosciuto che è molto difficile verificarlo in alcune aree.

“Al momento, non ci sono problemi con il funzionamento di fabbrica.La portavoce di Engie, Neil Scherlink, ha confermato lunedì dopo il severo annuncio fiammingo sulla sostenibilità.

Non sappiamo quali saranno le conseguenze a lungo termine. L’impianto a biomasse beneficerà del sussidio delle Fiandre fino al 2023. Produce circa 1,2 TWh di elettricità all’anno, che corrisponde al consumo annuo di circa 320.000 famiglie.