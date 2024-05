Ha iniziato dal nulla e per 34 anni ha costruito il proprio castello nel suo giardino

Lord Gregorius, un olandese di 76 anni, si intrattiene nel suo castello in stile romanico di cinque piani che ha costruito lui stesso in fondo al suo giardino, con cavalieri, damigelle in pericolo e un drago di metallo riciclato.

Le torri dell’edificio, che prende il nome da Olt Stoutenbrecht, si affacciano sul paesaggio pianeggiante che circonda il piccolo villaggio di Blesdeke, nel nord dei Paesi Bassi, dice. BFMTV.

Scoperta nel 1990

Il proprietario del locale, il cui vero nome è Jerry Hallman, ha impiegato 34 anni per costruire l’edificio, che è stato accuratamente costruito con materiali provenienti da dozzine di paesi, traendo ispirazione dalla Cina, dall’Impero Romano e dall’antico Egitto.

“Una mattina del 1990, ho detto a mia moglie: ‘Sono pronto. Ho il quadro completo. So come appare l’edificio da cima a fondo.'”lui ricorda.

Da allora ha costruito e arredato il suo castello. Separare. Riuscì così a realizzare un enorme edificio alto 26 metri. La maggior parte dei materiali utilizzati vengono riciclati o scoperti nei mercatini dell’antiquariato durante i viaggi.

Era tutto autofinanziato ma Jerry Hallman non aveva idea di quanto fosse il conto totale: “Non chiedere mai il prezzo di qualcosa, altrimenti non oserai mai farlo.”“, commenta l’uomo che da 35 anni gestisce un negozio di moda.

“Possiamo sempre migliorare la bellezza”

Come la Sagrada Familia di Barcellona, ​​Olt Stoutenburght non lo è “Non è mai finita”, annuncia il suo proprietario. Il suo slogan: “Possiamo sempre migliorare la bellezza”.

Moglie di Jerry Hallman per 50 anni “Amy” Il progetto però “stai lontano”Egli ha detto. “Io faccio il mio lavoro, lui lo fa per me. Abbiamo un matrimonio perfetto.”Si rallegra. I turisti vengono da ogni parte per godersi il castello.

I suoi tre figli affronteranno il difficile compito di continuare la sua opera dopo la sua morte. Nel frattempo, i turisti affollano per visitare questo castello eccezionale.