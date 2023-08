Terribile frana in Savoia: il traffico tra Francia e Italia è gravemente interrotto

Una spettacolare frana nella valle della Maurienne in Savoia, dopo un’ondata di caldo seguita da forti piogge, ha bloccato il traffico ferroviario e di mezzi pesanti su un importante snodo tra la Francia e il nord Italia. Il ritorno alla normalità potrebbe richiedere diversi giorni, secondo le autorità, e lunedì la Striscia è rimasta sotto sorveglianza, in attesa della sua autorizzazione. La domenica intorno alle 17:15, “Vari blocchi di roccia rappresentanti un volume di circa 700 m3” Ha colpito lo schermo protettivo montato sull’RD 1.006 in a “Settore particolarmente monitorato” Nel comune di San André, a La Praz, la provincia della Savoia ha spiegato in un comunicato. La frana è avvenuta nel corso dell’a “Un episodio piovoso con notevoli deflussi ha fatto seguito ad un’ondata di caldo tutto alpino”ha spiegato Denis Roy, capo del Centro Alpino Nord di Meteo, in Francia. Nelle immagini postate sui social si vede un grande pennacchio di polvere staccarsi da un dirupo e ricadere sulla strada regionale adiacente alla linea ferroviaria e alla sottostante autostrada A43. Questi fenomeni stanno “accelerando con il cambiamento climatico” Fortunatamente la RD 1006 è stata chiusa mezz’ora prima della frana dopo a caduta di massa unitaria, ha affermato Jean-Philippe Laplanche, direttore del dipartimento delle infrastrutture. Il dipartimento era in allerta gialla per la tempesta e anche noi “Stai molto attento a questo tipo di eventi.” Ha detto che possono influenzare le infrastrutture, sottolineando che questi fenomeni Accelerazione con il cambiamento climatico. READ Possiamo parlare di secchezza in superficie.

Le Ferrovie dello Stato francesi (SNCF) hanno comunicato che il traffico dei treni sulla linea Chambery-Torino è stato interrotto, così come quello del treno TER nella Valle della Moreenne. È chiuso almeno fino a mercoledì. una casa “Ci aspettiamo che duri più a lungo.”Lo rende noto la SNCF.Trenitalia ha inoltre annunciato la cancellazione dei voli tra Modane e Parigi fino a mercoledì compreso.

Dopo dieci giorni di caldo eccezionale, la Savoia, come l’Alta Savoia e l’Isère, è in allerta gialla per inondazioni e piogge. Lunedì sono attesi fino a 40 mm di pioggia cumulativa nell’area della frana.

Non lontano da lì le inondazioni hanno colpito la Svizzera e l’Austria. Anche le strade e le ferrovie austriache sono state interrotte da frane e smottamenti. Nello stato austriaco del Tirolo sono stati mobilitati circa 2.500 vigili del fuoco per far fronte al maltempo. Diversi villaggi dovettero essere evacuati. Molti ponti sono chiusi al traffico. I fiumi Inn e Reno hanno raggiunto il loro livello più alto circa vent’anni fa. In Svizzera sono particolarmente colpite le regioni meridionali e il Ticino.