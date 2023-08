Stati Uniti: Donald Trump denuncia la data del suo processo nel marzo 2024 a Washington e lo considera “ingerenza elettorale”

Lunedì Donald Trump ha denunciato con forza la data fissata da un giudice per l’inizio del suo processo federale a Washington a causa delle sue attività di lobbying nella campagna del 2020, definendo la decisione “interferenza elettorale” nelle elezioni presidenziali del 2024.

In un post sulla sua rete TruthSocial, l’ex presidente e candidato alle primarie repubblicane ha accusato il giudice di “odiare Trump” e ha annunciato che presenterà ricorso.

Il giudice Tanya Chutkan, che presiederà il procedimento, si è pronunciata lunedì in quella data durante un’udienza dedicata alle mozioni di entrambe le parti. L’ex presidente degli Stati Uniti sarà processato a partire da marzo 2024 a Washington per le sue azioni durante le elezioni del 2020. Questo primo processo avrà quindi luogo prima delle prossime elezioni presidenziali che si terranno il 5 novembre 2024. Altri processi attendono Donald Trump, l’accusato. in quattro casi penali.

Il procuratore speciale Jack Smith voleva che il processo di Donald Trump a Washington iniziasse il 2 gennaio 2024, un periodo troppo breve, secondo Tanya Chutkan, per permettergli di prepararsi, mentre la difesa chiedeva una scadenza lontana, ad aprile, “molto tempo dopo”. .” Ciò che è necessario”, secondo il giudice.

Il 70enne è accusato a New York di aver effettuato pagamenti sospetti a un’ex attrice porno, di aver trascurato di gestire documenti riservati dopo aver lasciato la Casa Bianca, un caso in corso in Florida, e di lobbying elettorale in Georgia durante le elezioni del 2020.

È stato quest’ultimo caso, in questo stato del sud-est, che gli è valso l’opportunità di scattare una foto, un cliché storico in effetti, la scorsa settimana. Le date della prova sono già state fissate per New York e Florida: rispettivamente marzo e maggio 2024, ma tale programma potrebbe cambiare. La giustizia dello stato della Georgia, da parte sua, ha annunciato di aspettare il signor Trump il 6 settembre 2023. Altre diciotto persone sono state chiamate a comparire, tra cui l’ex avvocato di Donald Trump, Rudy Giuliani.