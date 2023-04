Terribile avventura per Kurt, 49 anni, belga, quando nel 2009 ritrovò su Facebook la sua auto rubata: ‘È molto ingiusto’

Nel 2009 la sua auto, una Volkswagen Golf 2 Single Edition, è stata rubata. Mentre all’epoca viveva a Tubize, ha detto a HLN di aver parcheggiato nel suo vialetto: “Stavo tornando dal lavoro e sono dovuto correre dentro per cambiare il pannolino di mia figlia. Di solito metto sempre la macchina dentro, ma non dopo. Venti minuti dopo , ero uscito dal mio vialetto.” .

Non è troppo tardi. Scorrendo il suo thread su Facebook, il 49enne belga Kurt Riggart ha avuto una sorpresa esilarante.



di video

Se denuncia il furto più volte, niente aiuta, e Kurt gradualmente perde la speranza… fino al giorno in cui ritrova i suoi averi su Marketplace, lo spazio di vendita sul social network. “Questa è esattamente la mia macchina”, si disse all’inizio. Solo che ha cominciato a esprimere molti dubbi: “Qua e là c’erano delle differenze con la mia macchina, come i cerchioni, per esempio”.