Ecco fatto: Vincent Kompany vince il campionato con Burnley! – Tutto il calcio

Vincent Kompany e Burnley hanno battuto il Blackburn Rovers 0-1 martedì. Un risultato che permette loro, dopo un po’ di ritardo, di festeggiare il titolo nel torneo.

“Potrebbe cadere in qualsiasi momento.” Queste erano le parole di Vincent Kompany dopo un’altra sospensione del titolo contro il Rotherham il 18 aprile (2-2). Ai Clarets era già garantito il passaggio in Premier League ma dovevano, come ha detto Kompany, “finire il lavoro”.

Martedì sera, contro il Blackburn Rovers, il Burnley ha giocato a lungo, senza dubbio dopo il culmine della sfida. La salvezza cadrà finalmente, nel sessantaseiesimo. Come simbolo, sarebbe Benson a segnare il gol del titolo, 8 minuti dopo essere stato licenziato in partita da Kompany. I Clarets avranno festeggiato la stagione grazie ai belgi (e ai belgi) dentro e fuori dal campo.

Burnley manterrà il vantaggio fino alla fine del tempo regolamentare. Kompany esy campione, che grande stagione per lui!

🥇 | Campionato Burnley nel campionato! ✨😍 pic.twitter.com/wPnLsFVkUS – Eleven Belgio (FR) (ElevenBeFR) 25 aprile 2023