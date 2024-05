Tensioni, eliminazione, una grande sorpresa e un vincitore… molto emozionante: cosa ricordare dell’Eurovision 2024

Fan provenienti da più di 80 paesi hanno viaggiato in tutto il mondo per assistere al gran finale della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, dalla Malmö Arena in Svezia dopo che Loren ha vinto con la sua canzone ” Tattoo ” nel 2023 e 50 anni dopo la canzone degli ABBA. Vittoria e il suo soprannome “Waterloo”.

Edizione dal vivo

50 anni fa gli Abba vincevano l’Eurovision Song Contest a Brighton per la canzone “Waterloo”.

Una versione che non portava bene lo slogan “La musica li unisce”, mentre la polemica sulla partecipazione di Israele nel contesto della guerra a Gaza continuava a colorare i colori della competizione: manifestazioni esterne, fischi durante le prove del candidato israeliano, messaggi politici dai candidati (Mosti, Suleiman, ecc.)… .

Tra le 2.000 e le 3.000 persone si stanno ancora radunando pacificamente per protestare contro la presenza in competizione dello Stato ebraico nelle strade di Malmö, che ospita la più grande comunità di origine palestinese. Come accaduto durante la semifinale di giovedì, i sindacati della VRT hanno nuovamente brevemente boicottato la trasmissione dell’inizio dello spettacolo in segno di protesta contro gli attacchi israeliani a Gaza.

La trasmissione su VRT è stata interrotta e la cantante israeliana è stata fischiata durante la sua esibizione

Come ogni anno, quasi 200 miliardi di telespettatori in tutto il mondo si riuniscono dietro il piccolo schermo per assistere alla più grande competizione musicale, presentata dall’attrice svedese-canadese Malin Akerman, e per la terza volta (2013 e 2016) dalla famosa comica e presentatrice Petra Medi.

Escludere

I 19 semifinalisti si sono uniti al paese ospitante e ai “Big Five”, i maggiori contributori della competizione, nella speranza di vincere il famoso trofeo: una scultura in vetro a forma di microfono degli anni ’50 All but Il rappresentante dei Paesi Bassi, Joost Klein, è stato eliminato dalla competizione poche ore fa dopo “Un membro della produzione ha sporto denuncia contro di lui in seguito all’incidente accaduto giovedì sera dopo la sua esibizione durante le semifinali.Lo hanno spiegato gli organizzatori.

Un candidato escluso dall’Eurovision: il primo nella storia della competizione

Björn Skaves, cantante dei Blue Swede, ha aperto il concerto con la canzone “Hooked On A Feeling”, seguita dall’esposizione delle bandiere dei paesi qualificati in ordine di passaggio, con la musica di artisti svedesi.

25 servizi senza problemi

Dopo il conto alla rovescia, il più grande programma televisivo del mondo si è aperto, con il voto del pubblico che ha iniziato, per la prima volta contemporaneamente, al 50% con i voti delle 37 giurie nazionali per il voto complessivo. Un’altra novità: anche i paesi non partecipanti possono votare.

La Svezia ha aperto il ballo con 25 esibizioni da 3 minuti, con i loro artisti Markus e Martinus nella canzone elettro-pop “Don’t Forget”.

Un momento spaventoso Nonostante le tensioni che si sono cristallizzate a causa della sua partecipazione, la giovane cantante israeliana Eden Golan (20 anni) ha eseguito la sua canzone “Hurricane” senza ostacoli, nonostante i fischi e i fischi di parte del pubblico nella Malmo Arena.

“La musica ci unisce per amore e pace”, ha cantato il cantante francese Slimane al termine della sua straordinaria interpretazione della sua canzone “Mon amour”. Aveva già consegnato un messaggio di pace, interrompendo la sua canzone durante le prove all’inizio della giornata.

Suleiman lancia un nuovo messaggio nel bel mezzo della finale dell’Eurovision

L’Austria, insieme alla sua attrice Kalin, ha concluso la competizione con la sua canzone “We Will Rave”.

Appa in 3D

In attesa dei risultati della votazione, i telespettatori hanno ricevuto alcune sorprese, come la presenza dell’Alcazar e “Crying at the Discotheque”. Ma la sorpresa più grande è arrivata dalla presenza degli Abba… negli ologrammi. Finora ci chiedevamo se (o meglio come) il gruppo svedese sarebbe stato presente a questa edizione annuale dal titolo “Waterloo”. Tornando a questo momento storico della competizione, alcuni dei grandi vincitori, come l’austriaca Conchita Wurst, si sono aggiudicati il ​​titolo principale.

Lauren pubblica la sua nuova canzone

La Malmö Arena ha accolto anche la cantante svedese Lauren, vincitrice in precedenza, che ha eseguito il suo nuovo singolo “Forever Tattoo”, una versione più techno dell’originale. L’artista aveva già vinto il concorso nel 2012 per la canzone “Euphoria”.

Conteggio dei voti sotto i fischi

Mentre veniva effettuato il conteggio dei voti, Israele ha fischiato mentre venivano annunciati i punteggi della giuria nazionale. Sono stati lanciati fischi anche a tutti i paesi che attribuiscono punti allo Stato ebraico, come l’Estonia o Cipro. Anche il supervisore del voto del concorso in Svezia ha ricevuto fischi e fischi ad ogni apparizione.

Intorno alle 00:30, la Svizzera (365) e la Francia (218) erano le favorite nei voti della giuria professionale nazionale, seguite da vicino dalla Croazia (210).

Dopo la trasmissione televisiva (voto del pubblico globale), la disputa finale è stata tra la Svizzera e la Croazia, e alla fine è avvenuta La Svizzera, rappresentata dal giovane cantante Nemo (24 anni), il favorito della competizione, che parte con il trofeo dell’Eurovision.

Con il suo indirizzo “codice”, L’artista canta del suo non dualismo “Fatto di momenti belli e difficili” Lo ha spiegato in un’intervista. Un pezzo moderno e interessante che mescola rap, drum and bass e opera (voce cantata). Con la sua voce androgina, il cantante di Nemo ricorda una regina. Vestito con una gonna color salmone e un cardigan arricciato, Nemo ha affascinato il pubblico dell’Eurovision con le sue danze mozzafiato.

“Grazie, spero che questa competizione continui a trasmettere pace”, La giovane cantante ha cantato sul palco della Malmö Arena, prima di eseguire nuovamente il suo titolo, concludendo questa serata eccezionale della 68a edizione del concorso.