Teddy Teoma dopo la vittoria di Etihad: “Per noi è una serata magica”

Teddy Teoma è stato lieto del raggiungimento dell’Union Saint-Gilloise a Braga. Il centrocampista è tornato a questa vittoria.

“Questa performance è un riflesso del lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni. Stiamo cercando di progredire passo dopo passo e stasera abbiamo dimostrato di essere a buon punto”. inizia a spiegare Teddy Thomas in un microfono Benjamin Dekunin.

“Abbiamo dimostrato a Berlino che possiamo ottenere grandi risultati contro le grandi squadre. Stasera siamo andati a prendere qualcosa che penso sia ben meritato. Abbiamo avuto molte opportunità e siamo ricompensati per gli sforzi e il lavoro svolto oggi.“

Questa vittoria deve anche all’Unione la sua tenacia e il desiderio di lottare per l’uguaglianza:Dopo l’1-0 non abbiamo altra scelta che arrenderci. Siamo venuti qui per ottenere un risultato e non perdere. Mettiamo tutte le possibilità a nostro favore per tornare in questa partita. Un 1-1 che ha cambiato il volto della partita. E poi abbiamo un po’ di fortuna alla fine, ma ci si sente bene. Gli obiettivi di Nelson? Dimostra che abbiamo un gruppo di qualità forte. Sono molto contento per lui perché non è facile mettersi in gioco. Ma ci ha davvero aiutato.“

Con nove punti su nove, Al Ittihad potrebbe già pensare alla qualificazione. Ma per Teuma, dovremmo davvero pensare al futuro e continuare a crescere.

“La cosa più importante è divertirsi. Festeggeremo tra noi ma volteremo pagina velocemente perché ci sono altre partite in arrivo. Spero che non ci fermiamo ora. Dobbiamo continuare a sognare e crescere, abbiamo ancora margini di miglioramento, ma stasera dobbiamo divertirci, per noi è una serata magica.‘ conclude Tommaso.