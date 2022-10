Arsenal in trasferta contro Bodo/Glimt, Roma derubata da Betis/C3/summary/SOFOOT.com

Chi si fermerà? Arsenale ?

Leader del Gruppo A con una partita in meno (errore mortale della Regina d’Inghilterra), l’Arsenal non ha tremato contro i capelli pruriginosi di Bodo/Glimt (3-0), mentre soffia i suoi dirigenti. Eddie Nketiah con la seconda lama davanti alla porta vuota, Rob Holding de la Capucci al servizio dei 4 stelle di Fabio Vieira e poi Vieira Lui stesso Salato aggiungere visitatori norvegesi. La Roma, dal canto suo, è semplicemente caduta nella trappola tesa dal Real Betis all’Olympique (1-2). Nonostante un rigore di Paulo Dybala su fallo di mano di Andres Guardado, B-Tech È tornato in avanti per piegare senza rompersi, fino a quando un cross di testa non è stato liberato da Luis Henrique.

In Portogallo, l’insistente Confederazione di Saint-Gilloise rovesciò Braga in tempo denaro (1-2)Ha segnato la sua terza vittoria nella maggior parte delle partite. in un gruppo Rennes, attaccante della Dynamo Kyiv (2-1)Il Fenerbahce ha strangolato l’AEK Larnaca grazie a una mezza palla di Michy Batshuayi (2-0). Per l’Olympiakos, invece, la stagione europea sembra una via della croce, come dimostra la nuova amara sconfitta contro il Karabakh. (0-3)e il punto zero del gruppo G, il punto di Nantes.

Nota che un giocatore specifico di Juninho ha indossato le sue cinghie per salvare un punto in onore di Midtjylland contro il Feyenoord. (2-2).

Risultati

Arsenal 3-0 Bodo / Glimt

Bot: Nkita (23e), tenendo (28e) e F. Vieira (85e)

Stivali: Dybala (34e SP) per i giallorossi // G. Rodríguez (40e) e L. Henrique (88e) per Verdiblancos

Espulsione: Zaniolo (90.)e+4) per il georgiano

Stivali: Ruiz (49e) per Arcebispos // Nilsson (86e & 90e+4) per USG

Stivali: Patchway (26e) e Mamas CSC (80e)

Stivali: Uso (68e), Vesovic (82 .)e) ed altri Sheydaev (86e)

Stivali: Isaacsen (54 .)e) e Juninho (85 .)e) pour les Ulvene // Szymanski (23e) Coxo et al (45e SP) allo Stadionclub