Pochi mesi dopo, lo shock di aprire la sua casella di posta è stato …

“Il messaggio che abbiamo ricevuto dal comune è stato spaventoso. Non siamo stati noi a lucidare il cemento. Non ne abbiamo mai sentito parlare durante l’acquisto con il notaio”, ha spiegato uno dei residenti preoccupati.

Come in Vallonia, nelle Fiandre ci sono sempre meno spazi verdi. Nel nord del Paese non si ride degli standard urbanistici. Trenta famiglie di Liegi l’hanno imparato a proprie spese negli ultimi mesi. Infatti, hanno appreso due anni fa che il perimetro delle loro case era stato costruito illegalmente.

Quindi erano necessari alcuni aggiustamenti. Pietre per lastricati, ghiaia e altri pezzi di asfalto hanno dovuto essere smantellati e alcuni vialetti livellati. Quindi tutti si sono recati lì per lavorare secondo le indicazioni del comune. Ora che quelli sono spariti, i residenti sono in linea con la legge? Nessuno osa dire: “Ognuno ha fatto del suo meglio”, dice un residente. “Le persone sono venute a controllare chiaramente, ma non so se sono contente”.