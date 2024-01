Quando The Voice Belgium si innamora di Fabrizio de Grand Cactus: la sequenza antologica di Blind mentre Carollo rompe con Hatik

“Le mie palle!” “Vado a spaccare tutti questi boiardi!” dice Fabrizio, l'ormai famoso personaggio di Carroll che da diverse stagioni delizia il grande cactus. E ancor di più giovedì sera che ha visto il ritorno di Fabien Le Castel e con Helmut Lotte come ospite Risultato? Record di ascolti. Hit show Anzi, il miglior risultato della sua storia, con il 23,4% di ascolti.

Gli studi di Voice Belgium si trovano accanto ai Grand Cactus Studios di Liegi e Fabrizio ha colto al volo l'opportunità di unirsi a uno dei Blind di The Voice Belgium.

Tra il suo passaggio al trucco (“Stai tranquillo, non voglio assomigliare a David Jeanmot”), l'attesa nei camerini (i bagni) o anche il suo nervosismo prima di salire sul palco, questa sequenza colpisce nel segno.

Poi è arrivato il momento della sua vera apparizione sul palco di The Voice Belgium durante l'angolo cieco dove quasi cadeva non appena entrato. Con un titolo fatto in casa da Fabrizio in cui cita le sue opere (“anche se a volte incontriamo persone con un braccio solo”) o mostra il suo amore per lo Sporting di Charleroi. “A Momburg lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e anche nei fine settimana!” Chiede persino al pubblico di allenarsi con lui.

“Cos'è questa cosa?”, ci dice l'allenatore Christoph Willem. Da vedere anche le facce sconvolte degli altri allenatori. Dopo la sua canzone, all'ultimo momento la sedia rossa si ribalta. “Perché lui e non gli altri!” Poi si arrabbia. “Io sono un autore e compositore e mi è venuta una bellissima proposta con un testo!” Divertentissimo in sala e sul banco delle prove.

Perché non ti sei rivolto ad Hatik? C'è una sorta di gelosia perché hai paura che io possa sopraffarti? E poiché prendo il telefono e chiedo ad Angela di chiamarmi, so anche come farlo. In conclusione, dopo aver affrontato Beverly Hills (PJ Scott) e l'amante di Viani (Mintissa). “Ti adoro Hatik. “Per quanto apprezzo l'artista, non mi piace il ragazzo”, ha osservato il rapper e allenatore. “Forse è solo un compositore?”

E il rapper Hatik dice il contrario. “Per quanto apprezzo l’uomo… un po’ meno l’artista (sorride)!” Ridere sul set prima che Fabrizio si unisca alla squadra di Christoph Willem.

Da rivedere la sequenza (circa 1 ora e 14 minuti) e la messa in onda Qui su Ovio.

