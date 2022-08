Tachyon Nb: una moto elettrica per battere un record di velocità – AVEM

Attraverso una partnership con Niobium, Lightning Motorcycles sta sviluppando un prototipo della bici elettrica Superbike per battere il record mondiale di velocità. Mirano a raggiungere i 400 km/h. Ma basterebbe?

Nota tachione

Nel 2014, Lightning Motorcycles ha lanciato una motocicletta elettrica LS-218 prodotta in serie la cui velocità massima è stata migliorata a poco più di 350 km/h. Ciò ha permesso al produttore di dichiarare questo modello come la motocicletta più veloce del mondo, tutte le energie combinate.

Tuttavia, il marchio sovralimentato vuole andare avanti con il prototipo Tachyon Nb. Questa volta si tratta di stabilire un nuovo record di velocità. Per questo sono già stati identificati diversi siti magici. In particolare, il deserto di El Mirage, situato nell’arida regione del Mojave, nella California meridionale, e il lago salato di Bonneville, nello Utah.

« Il nome del progetto Tachyon Nb deriva da un’ipotesi fatta dagli scienziati negli anni ’60 su una particella che potrebbe superare la velocità della luce e raggiungere la luna in meno di un secondo. ”, hanno spiegato i partner in un comunicato stampa.

niobio

Un fornitore di motociclette elettriche ad alte prestazioni per una soluzione a base di metallo denominata Niobium è elencato come produttori di apparecchiature in LS-218. Ha anche guardato nella culla della Bonneville Tachyon Nb Superbike. Introducendo così i dischi freno in lega, le parti di livello del caricabatteria e il telaio rinforzato.

Il ruolo della filiale del gruppo brasiliano CBMM, in particolare, è stato quello di partecipare all’inseguimento del peso” Per raggiungere un livello di prestazioni senza precedenti su due ruote E questo, seguendo l’idea prevalente: velocità di agilità “.La futuristica motocicletta elettrica ha ricevuto la missione.” Per aumentare il livello tecnologico dei componenti nel settore dei trasporti ».

Si tratta di spingere i confini dei materiali ad alte prestazioni che entrano nei vari componenti della macchina. I partner puntano a superare i 400 km/h. Questo dovrebbe garantire, secondo loro, che la Tachyon Nb abbia il titolo di moto elettrica più veloce del mondo.

400 km/h

I 400 km/h sono davvero il valore obiettivo per inserire la macchina del futuro nella storia del lago salato? Sviluppato da Voxan oggi nel giro di Venturi, no whatman Il niobio e le moto possono dare del filo da torcere ai fulmini. Ufficialmente una moto elettrica monegasca ha alzato il record mondiale di velocità qualche mese fa a 366,94 km/h, con il pilota italiano Max Biaggi al manubrio.

A causa della pandemia di Covid-19, la squadra non si è recata a Bonneville, ma all’aeroporto di Châteauroux. Tuttavia, lo scenario di accelerazione non era adatto per questa configurazione. Whatman non è stato completamente rilasciato. Tanto che il misuratore GPS del dispositivo ha registrato 408 km/h. le prestazioni non possono essere prese in considerazione.

Inoltre, lo staff Voxan puntava già a traguardi molto più alti rispetto ai due partner californiani all’inizio dello scorso anno. Per lui, il record da battere è il Ralph Hudson di 478 km/h stabilito su una motocicletta termica senza deriva. Questo è il motivo per cui le moto al niobio e Lightning Motor dovrebbero raggiungere un chilometraggio di oltre 400 km/h.