Veeam e Microsoft annunciano lo sviluppo congiunto di soluzioni AI

Oltre a queste innovazioni congiunte, le due società forniranno protezione per i dati di Microsoft 365 e Microsoft Azure attraverso la soluzione Veeam Data Cloud recentemente annunciata.

Nell’ambito di una collaborazione tecnologica pluriennale, Veeam e Microsoft svilupperanno funzionalità che consentiranno alle aziende di operare senza interruzioni in mezzo a crescenti attacchi informatici, interruzioni di corrente e disastri naturali. La combinazione degli strumenti di backup e ripristino leader del settore di Veeam con le estese capacità di innovazione di Microsoft aiuterà i clienti di entrambe le aziende a massimizzare la loro resilienza informatica.

La collaborazione tra Veeam e Microsoft copre diversi aspetti:

Le iniziative di sviluppo congiunto aggiungeranno funzionalità AI ai prodotti di backup e ripristino di Veeam, inclusa l'integrazione di Microsoft Copilot per automatizzare l'analisi dei dati, fornire insight basati sull'intelligenza artificiale e facilitare la visualizzazione dei dati;



Il supporto integrato per le più recenti API Microsoft 365 Backup Storage accelera il processo di backup e ripristino dei dati in Veeam Backup for Microsoft 365;



Verranno condotte attività di marketing congiunte per vendere le soluzioni Veeam di protezione e ripristino dei dati agli utenti Microsoft 365 e Microsoft Azure;



Lancio di nuove funzionalità di backup e ripristino dei dati sviluppate da Veeam per Microsoft Azure;



accelerare la migrazione dei clienti “on-premises” verso una soluzione Veeam Data Cloud basata su Azure;



Migra i clienti ai servizi Azure Kubernetes e proteggi questi servizi con Kasten di Veeam.

Funzionalità di protezione dei dati e anti-ransomware di Veeam per i clienti Microsoft

Veeam offre diverse funzionalità di protezione e ripristino dei dati per gli utenti di Microsoft 365 e Microsoft Azure:

Proteggi in modo sicuro le app e i dati di Microsoft 365 dalle minacce informatiche con backup immutabili e con accesso controllato e isolamento logico, garantendo al contempo un ripristino rapido in qualsiasi momento;



Servire il cibo ovunque grazie al leader di mercato nel recupero rapido; Operazioni aziendali 5 volte più veloci con funzionalità avanzate di monitoraggio e reporting;



Protezione unificata per i dati ospitati come servizio (IaaS, PaaS e SaaS) da Microsoft da un'unica interfaccia Web facile da usare che si adatta a un ambiente di account di grandi dimensioni;



Riduci il time-to-value con l'adattamento in tempo reale e l'automazione intuitiva basata su policy che inizia a proteggere i dati in pochi minuti e fornisce oltre 50 opzioni di ripristino.



Puoi ridurre il costo totale di proprietà (TCO) archiviando i backup compressi in Azure BLOB, il servizio di archiviazione economico e durevole di Microsoft, per ottimizzare i costi.

Veeam Data Cloud

Basata su Microsoft Azure, la soluzione Veeam Data Cloud combina la sicurezza e l'affidabilità di una piattaforma leader di mercato con la facilità d'uso e l'accessibilità dei servizi cloud. Veeam Data Cloud fornisce Backup as a Service (BaaS) per ambienti Microsoft 365 e Microsoft Azure, offrendo flessibilità completa supportata da una potente tecnologia di protezione e sicurezza dei dati e un'esperienza utente semplice e senza soluzione di continuità.