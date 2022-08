Recensione SSD Samsung T7 Shield USB-C: resistente ed elegante

Samsung introduce sul mercato un’unità SSD esterna compatta, resistente ed efficiente. Lo mettiamo alla prova.

Nel vastissimo catalogo dei prodotti Samsung ci sono i dischi rigidi SSD. Il marchio è stato a lungo un riferimento nell’archiviazione dei computer e i suoi SSD sono spesso tra i più efficienti sul mercato. Offre inoltre una gamma di unità a stato solido esterne di facile utilizzo. L’SSD T7 Shield è progettato per essere compatto, resistente ed elegante allo stesso tempo.

scheda tecnica

Capacità: 1 TB

Interfaccia: USB Type-C USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

Velocità di trasferimento: fino a 1050 MB/s

Dimensioni: 59 x 88 x 13 mm

Peso: 98 g

Colori: beige, nero, blu

disegno

T7 Shield SSD è una memoria esterna in un formato abbastanza compatto. Le sue dimensioni sono leggermente più grandi delle dimensioni di una carta bancaria con uno spessore di 1 cm. Quindi è un SSD che puoi portare facilmente con te in qualsiasi borsa o addirittura metterlo in tasca.

Il suo colore beige e le sue curve lo rendono un oggetto discreto e allo stesso tempo un po’ originale. Il suo aspetto contrasta con l’aspetto delle cose tecniche classiche che spesso indossano un abito nero o grigio piuttosto malinconico. Siamo un po’ meno tentati dalla texture della gomma scelta per il rivestimento esterno, che è sicuramente morbida sotto le dita, ma può essere fastidiosa a seconda dei gusti. La cosa più importante è ottenere la certificazione IP65 contro polvere e acqua. Puoi facilmente portare questo SSD in spiaggia, a fare una passeggiata o in piscina. È chiaro che è comunque necessario evitare bagni prolungati. Soprattutto, immagina che tollererà facilmente le macchie e un vialetto sotto una breve doccia. Secondo Samsung, resiste a cadute fino a tre metri, lo stesso.

Ai bordi, il design va alle basi con una porta USB-C da un lato per la connessione ai dispositivi e dall’altro iscrizioni legali e storage SSD. Abbiamo avuto un solo problema durante l’utilizzo: il cavo USB tendeva a staccarsi molto facilmente dalla porta USB-C dell’SSD. Inoltre, dovresti anche assicurarti che il cavo sia inserito correttamente nella porta SSD, altrimenti il ​​computer non riconoscerà la connessione.

Programmazione

Il componente “Shield” dell’SSD non si ferma al suo chassis resistente. Samsung offre anche una soluzione di crittografia dei dati utilizzando uno schema a doppia partizione. In una sezione di sola lettura molto piccola, il marchio offre diversi file di installazione per encoder o decoder. Comodo per poter aprire la tua memoria anche su altri computer. Questo software è compatibile con Windows 7, macOS 10.10 Yosemite e Android 5.1.

Una volta configurata la password, il software Samsung potrebbe richiederla ogni volta che ci si connette all’SSD. L’uso è molto semplice. Ovviamente puoi anche scegliere di non utilizzare alcuna soluzione di crittografia e utilizzare un SSD come una chiave USB tradizionale.

La gamma di software offerti da Samsung si ferma qui. Per il resto abbiamo un classico SSD che viene subito riconosciuto dai file manager per vari sistemi.

Offerte

Sotto il cofano, Samsung ci offre un SSD PCIe NVMe da 1 TB a cui è possibile accedere Se la porta USB-C Con una velocità di trasmissione di USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbit/s. La connessione viene effettuata utilizzando uno dei due cavi disponibili: un cavo da USB-C a USB-C o un cavo da USB-C a USB-A. Samsung promette una velocità di lettura sequenziale di 1050 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale di 1000 MB/s.

Come puoi vedere, la realtà è un po’ più deludente. L’SSD rimane molto reattivo ed efficiente, ma meno del previsto. Nota che stiamo testando l’SSD qui con una partizione exFAT e senza crittografia. Abbiamo eseguito i test su macOS e Windows più volte. Le prestazioni sono state costantemente migliori su Windows, dove l’SSD ha funzionato bene alle velocità promesse da Samsung in sequenza.

Prezzo e disponibilità

Samsung T7 Shield 1TB disponibile da Da 136 euro su Amazon.fr. Conta € 246 per la versione da 2 TB se hai bisogno di più capacità. Questo è un prezzo abbastanza competitivo rispetto ad altri SSD impermeabili e resistenti all’acqua. Quindi è possibile trovare Sandisk Extreme 1 TB Al prezzo di € 132 su Amazon.fr.

Rispetto ai classici SSD, privi di particolari resistenze, il prezzo è di 30 euro in più rispetto alla media osservata. Da considerare anche la garanzia di tre anni che Samsung offre con il suo SSD.