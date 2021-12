Suo figlio trascorre due mesi a prendersi cura di un neonato: questa donna americana riceve una fattura di $ 550.000… a causa di un cambiamento nell’assicurazione

Una residente della Florida ha ricevuto un conto ospedaliero di oltre $ 500.000 dopo il parto. Aveva un’assicurazione sanitaria, tuttavia.

Il 12 novembre 2020, Bessie Bennett ha dato alla luce il piccolo Dorian. Quest’ultimo è nato due mesi prima del suo mandato. Quindi la giovane madre è terrorizzata dalla sua salute. “Non sapevo nemmeno se fosse nato vivo, ha detto a CBS Mornings. Stavo piangendo, ero davvero sconvolto.In ospedale, il bambino è stato curato nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Durante tutto quel trattamento ospedaliero, la coppia non si è preoccupata molto del conto. Aveva un’assicurazione sanitaria tramite un datore di lavoro di Bessie. Quest’ultimo ha scelto questo ospedale in particolare perché faceva parte della sua rete assicurativa.

Al ritorno dall’ospedale, la coppia ha scoperto la spiacevole sorpresa. A loro è stato assegnato un conto di oltre $ 550.124,76. “Sento di aver fatto tutto ciò che era in mio potere per impedire loro di inviarmi questo conto enorme‘ spiega la giovane madre.

Quello che è successo? Il bambino è nato nel 2020 e ha ricevuto cure ospedaliere nel 2021. Nel gennaio 2021, il datore di lavoro di Bessie Bennett ha cambiato i suoi piani di assicurazione sanitaria. Questo ha creato grande confusione per l’ospedale. Quindi nessuna assicurazione voleva coprire i costi a causa di un errore amministrativo da parte dell’istituto di cura. Ecco perché Bessie ha ricevuto subito la banconota da mezzo milione di dollari.

Nonostante abbia chiamato l’ospedale per correggere l’errore, Bessie ha ricevuto di nuovo il conto, questa volta offrendole un rimborso di $ 45.000 al mese per un anno. importo non ha. Voleva condividere la sua storia con CBS Mornings per lanciare un messaggio: la salute non è solo quando sei in ospedale, ma…Il modo in cui trattiamo qualcuno dopo che se ne vaSiti.