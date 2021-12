Il Grande Risveglio dell’Antico Bitcoin

I piccoli pesci diventano balene – Chi possiede questi? Bitcoin (BTC) Inattivi da otto anni si sono appena trasferiti? Questa curiosità sull’identità di Bitcoin, che è rimasta sopita per diversi anni, tralascia in realtà altri punti e domande più importanti.

Da otto a undici anni di sonno: il risveglio di Bitcoin dormienti nel 2021

Un portafoglio contenente 321 BTC dormienti dal 2013, Venga riattivare. Qual era il valore di questi bitcoin? È raddoppiato di 2.300 in otto anniDa $6.594 a oltre $15 milioni.

sveglia il portafoglio che ha registrato l’ultima transazione durante i primi anni di bitcoin, Ancora intrigante per la criptosfera. Alcuni appassionati di criptovalute mettono ancora una volta sul tavolo l’ipotesi che questi bitcoin possano appartenere a Satoshi Nakamoto.

La riattivazione di questo portafoglio dopo un sonno così lungo può essere spiegata anche semplicemente dal fatto che Il proprietario del portafoglio ha trovato o si è ricordato della sua frase seme Che gli consente di accedere ai suoi bitcoin, dopo che sono stati persi o dimenticati.

Il 2021 ha visto la riattivazione di diversi portafogli BTC che erano inattivi dal 2010 al 2013. Nel gennaio 2021, un portafoglio contenente $ 5 milioni di bitcoin registrato dopo essere stato inattivo dal 2010. Recentemente, il 19 dicembre 2021, un indirizzo inattivo Contiene 235 BTC per nove anni.

Stiamo cercando invano un “nuovo bitcoin” su HODler oggi?

Questi portafogli inattivi e la quantità di bitcoin che contengono rivelano altri fatti interessanti:

Scommesse folli, ma vincere le balene BTC del futuro : I primi investitori a scommettere su Bitcoin, grazie ai loro primi acquisti di poche centinaia o migliaia di dollari, sono diventati balene BTC

: I primi investitori a scommettere su Bitcoin, grazie ai loro primi acquisti di poche centinaia o migliaia di dollari, sono diventati balene BTC HODler non è un rivenditore di Bitcoin: Questi portafogli inattivi pluriennali illustrano anche l’interesse di Bitcoin HODling, ignorando correzioni temporanee e arresti anomali, ma anche massimi storici che si sono susseguiti.

Questi bitcoin inattivi sollevano un’altra domanda nel mondo delle criptovalute di oggi: quali altre criptovalute dovrebbero essere un HODler come bitcoin, o il potenziale di crescita di quest’ultimo. È unico? ?

Tutti i portafogli che sono stati inattivi dal 2010-2013 si risveglieranno se il bitcoin raggiunge le 6 cifre? Suoneria $ 50.000 – meno o un po’ di più – È stato sufficiente per svegliare un po’ del loro lungo sonno.

