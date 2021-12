Niente veicoli, eco-voucher, stipendi… che cambiano dal 1 gennaio

Modifica del coupon ambientale

Attualmente, i buoni ecologici possono essere emessi in due diverse forme. Il governo federale ha approvato una bozza di decreto reale per modificare questa possibilità.

Attualmente può essere rilasciato su supporto cartaceo o in formato elettronico. A partire dal 1 gennaio 2022, questo sarà possibile solo elettronicamente. I controlli ambientali cartacei ancora emessi fino al 31 dicembre 2021 rimarranno validi fino al 31 dicembre 2023. Dopo tale data i controlli ambientali cartacei verranno definitivamente eliminati.

Verso il ridimensionamento dei salari

L’indice salariale per i dipendenti della CP 200, la più grande commissione mista della nazione, al 1° gennaio 2022, potrebbe raggiungere il 3,56%, secondo gli ultimi calcoli di SD Worx.

Di indicizzazione in questo modo non sentiremo parlare prima di dieci anni buoni. Il livello dell’indice da applicare il 1° gennaio 2022 non sarà noto in modo definitivo fino a quando non saranno fissati i dati sull’inflazione di dicembre.

I tassi di Proximus aumentano

A gennaio 2021, Proximus ha già aumentato parte dei suoi prezzi. Sarà così di nuovo nel gennaio 2022. L’Echo rileva che questo aumento colpisce in particolare i pacchetti Familus/Tuttimus. Si tratta di un aumento mensile di € 1,50 e un aumento annuo di € 18 all’anno. Pertanto, il prezzo mensile scenderà da 72 a 73,50 euro al mese.

Anche il pacchetto Minimus sarà interessato così come il pacchetto Internet + TV. Entrambi aumenteranno anche di 1,50 euro al mese. Quindi gli verrà fatturato 62,50 euro al mese. I pacchetti Internet Comfort, Internet Maxi, Tel + TV e Internet + Tel oltre al pacchetto Start aumenteranno di 1 euro al mese.

Per quanto riguarda il telefono, il prezzo degli abbonamenti mobili non cambierà ma il canone mensile per le linee fisse (escluso il pacchetto) aumenterà di 0,50 euro al mese. I costi di chiamata (fattura per chiamata) scenderanno a 28 cent dal 1 gennaio.

Veicoli vietati a Bruxelles

Dal 1° gennaio 2022, la Zona a basse emissioni di Bruxelles (LEZ) attraverserà una nuova soglia con il divieto di veicoli diesel standard Euro4 al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico. “Questo risultato è significativo perché si tratta dell’ultima generazione di veicoli diesel che non hanno bisogno di essere dotati di filtro antiparticolato. Questi inquinano più di altri. Emettono grandi quantità di particolato fine”, Bruxelles mette in luce l’ambiente.

Concretamente, le auto, i furgoni, gli autobus ei minibus coinvolti non potranno viaggiare all’interno della LEZ, che copre 19 comuni di Bruxelles.