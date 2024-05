Sumbul Desai, Vice Presidente della Salute di Apple – 21/05

Martedì 21 maggio, François Sorel ha ricevuto Michel Levy Provençal, futurista, fondatore di TEDxParis e dell’agenzia Brightness ed Emmanuel Fignon, presidente di Sicara. Sono tornati dal presidente Emmanuel Macron che ha perfezionato le sue misure per rendere la Francia una potenza dell’intelligenza artificiale nel programma quotidiano Tech & Co di BFM Business. Trova lo spettacolo dal lunedì al giovedì e ascoltalo di nuovo come podcast.

Laurent Saint-Martin, direttore generale di Business France e Ahmed Jabal, fondatore di Voxymore, sono stati ospiti di François Sorel al quotidiano Tech & Co, lunedì 20 maggio. Hanno esaminato Vivatech, il conglomerato tecnologico francese, e la startup Voxymore, su BFM Business.

Lunedì 20 maggio, François Sorel ha ricevuto Frédéric Simutil, giornalista economico della BFM; Clement David, presidente di Padok, Etienne Braque, giornalista di BFM Business, e Enguérand Renault, consulente di Image 7. Hanno guardato alla grande promozione dell'iPhone 15 in Cina per sfidare Huawei, alla vendita di Pasqal, il primo computer quantistico in Arabia Saudita Arabia e sul marchio cinese Xpeng che annuncia di lavorare su macchine volanti, nel programma quotidiano Tech & Co su BFM Business.

Guillaume Joubert, fondatore di Ordoclic, è stato ospite di François Sorel sul quotidiano Tech & Co, giovedì 16 maggio. Ha esaminato la soluzione innovativa per le prescrizioni digitali e a cosa servono le prescrizioni digitali su BFM Business.

