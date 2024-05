Questa interfaccia cervello-macchina può leggere la mente!

I ricercatori del California Institute of Technology hanno creato un’interfaccia cervello-macchina in grado di rilevare una serie di parole a cui pensano i volontari. Sebbene i risultati siano ancora preliminari, hanno permesso ai ricercatori di identificare un’area del cervello, il giro sopramarginale, come bersaglio promettente per future interfacce legate al linguaggio.