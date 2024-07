Quali sono i fattori di rischio per la recidiva?

secondo’ “Società americana contro il cancro”Il cancro al seno infiammatorio e il cancro al seno triplo negativo sono a più alto rischio di recidiva.

Quali sono le cause della recidiva del cancro al seno?

Secondo la Cleveland Clinic negli Stati Uniti, la recidiva del cancro al seno si verifica quando il trattamento non riesce a uccidere tutte le cellule tumorali.

Questi trattamenti per il cancro al seno sono efficaci ma” Possono ridurre i tumori del cancro al seno al punto in cui i test non rilevano più le cellule tumorali deboli. (Inoltre) L’intervento chirurgico per rimuovere il tumore non è sempre efficace al 100%. Prima dell’intervento chirurgico, le cellule tumorali possono diffondersi dal seno ai linfonodi, ai tessuti o al flusso sanguigno vicini»