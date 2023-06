Sudare fa dimagrire? | Giornale della salute

Sudorazione e dimagrimento: il caldo fa dimagrire?

Quando il termometro si spegne e la colonnina di mercurio sale nelle costellazioni, il nostro corpo reagisce sudando, e per estensione Escrezione di acqua sotto forma di sudore dalle ghiandole sudoripare attraverso la pelle.

Dr. Pierre Boucher, medico di base: La sudorazione aiuta a generare raffreddamento per mantenere la temperatura corporea a 37°C

Quando ci pesiamo prima e dopo l’esposizione al caldo estremo – in una sauna, un hammam o semplicemente dopo un certo tempo alla luce diretta del sole – notiamo logicamente la perdita di peso associata alla perdita di acqua e quindi alla disidratazione.

In media, i nostri corpi lo espellono 1 litro di sudore al giorno. Ma questo numero può aumentare in modo significativo perché sotto l’influenza del caldo o di un allenamento intenso, possiamo produrre fino a 3-4 litri di sudoreCOSÌ Da 3 a 4 kg in meno sulla bilancia !

La sudorazione può portare alla perdita di peso e quindi alla perdita di grasso?

La sudorazione è caratterizzata dalla perdita di acqua e In nessun caso per la perdita di massa grassa. Se sudare fa dimagrire sulla bilancia, Non ti fa perdere peso Dove la perdita di peso è definita dalla perdita di grasso. Una volta che ci idratiamo bere molta acqua, I chili persi vengono rapidamente recuperati.

Tuttavia, ci sono due cose da distinguere: da un lato, la sudorazione associata alla temperatura ambiente, e dall’altro, associata a un allenamento intenso.

Quando ti alleni intensamente, il corpo brucia calorie che possono contribuire alla perdita di peso quando ti alleni regolarmente. Quindi, la perdita di peso è associata all’attività fisica, non alla sudorazione. READ Siccità: la provincia della Guadalupa emette un decreto che limita l'uso dell'acqua

Sudore dell’atleta: fa bene sudare durante lo sport?

Quando si fa esercizio, la sudorazione ha lo scopo di regolare la temperatura corporea: così è Necessario per evitare colpi di sole.

Alcuni sport vengono praticati volontariamente nella stagione calda per costringere il corpo a sudare e liberarsi delle tossine: informazione o zucchero?

Dr. Boucher: Il sudore è costituito solo da acqua e pochi sali minerali (cloruro di sodio, zinco, rame, ferro, ammoniaca): le tossine vengono eliminate dai reni o dal fegato, i cosiddetti organi della gomma. Viene discussa la disintossicazione tramite il sudore e, in tal caso, è in quantità molto ridotte.

Il famoso Bikram Yoga – o hot yoga – che si pratica in una stanza riscaldata a 40 gradi con un’umidità del 40% è interessante perché Consente un lavoro muscolare più profondo e migliora la flessibilità Facilitare la gamma di movimento. Inoltre, gli studi hanno dimostrato che questa pratica riduce l’aterosclerosi, l’insulino-resistenza, abbassa la pressione sanguigna e riduce il rischio di malattie cardiache. Attenzione, Bikram yoga è per le persone che godono di buona salute ed è essenziale idratarsi bene prima, durante e dopo la sessione!

Sport: più sudo, più peso perdo?

Non siamo tutti uguali quando si tratta di sudare e, a parità di attività, alcuni possono sudare molto e velocemente mentre altri un po’.

Contrariamente a quanto potremmo immaginare: Chi suda di più non è un principiante ! Con il progredire dell’allenamento, il corpo si riscalderà più rapidamente e imparerà a regolare la sua temperatura in modo più efficiente. traduzione, Più ti alleni, più sudi !

Quindi: più sudo mentre mi alleno, più peso perderò? “per la stessa persona e ad una temperatura ambiente uguale ouiDa Il grado di sudorazione riflette l’intensità dello sforzo. Quindi chi dice sforzo intenso dice più calorie bruciate”, concorda il dottore. READ Salute: batteri intestinali implicati nella depressione?

Si consiglia di indossare abiti caldi durante l’allenamento?

Indossare abiti caldi durante l’allenamento equivale a fare esercizio in un ambiente caldo: la sudorazione è più importante perché il corpo deve lavorare di più per rinfrescarsi. “Il dispendio calorico sarà molto più alto perchéIl processo di sudorazione porta a una leggera perdita di energiaspiega il dottore. Tuttavia, questo dispendio calorico è relativamente insignificante: il corpo umano brucia Più calorie Versare Per combattere il freddo che per combattere il caldo !

Per perdere peso, fare una doccia fresca al mattino è molto più interessante che indossare un piumino mentre si fa jogging.

Inoltre, vai a fare jogging con un piumino o un impermeabile che impedisca l’evaporazione del sudore rischio di insolazionecioè un aumento eccessivo della temperatura corporea, con A volte gravi conseguenze !

Quali sono i benefici della sudorazione?