5 segni che un milione di persone saranno sfortunate durante la congiunzione tra Luna e Giove dal 12 al 16 giugno

Di Sarah Maingwe, postato il 13 giugno 2023 alle 20:59

La “danza” tra i due corpi celesti si svolgerà dalle ore 12:30 del 14 giugno.

Il 14 giugno alle 00:30 (ora di Città del Messico), Giove e la Luna si sposteranno verso la costellazione dell’Ariete, creando una congiunzione tra i due. Questo incantevole evento durerà cinque ore fino all’alba, offrendo l’opportunità di osservare la brillante luminosità di Giove accanto al nostro satellite naturale. In quel momento, la Luna sarà al 15,5% della sua fase.

Infatti la congiunzione di Giove e Luna nella costellazione dell’Ariete non sarebbe favorevole per i seguenti segni zodiacali: Ariete, Leone, Bilancia, Scorpione e Capricorno. D’altra parte, questa famosa formazione porterebbe loro effetti dannosi e sfavorevoli.

Ariete dal 21 marzo al 19 aprile

In questi cinque giorni è vivamente consigliato limitare il più possibile l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura tecnologica che non vi appartenga. Si rischia infatti di danneggiarlo, anche se relativamente recente, durante l’utilizzo. In questo caso, sarai responsabile del danno causato. Quindi è meglio investire nell’acquisto dei propri strumenti. Sei una donna responsabile e ovviamente sosterrai i costi che ne derivano. Ma è auspicabile che queste spese rimangano separate e non diluite in altre spese.

Leone dal 23 luglio al 22 agosto

Devi tenere conto delle conseguenze finanziarie che possono derivare dalle tue azioni. Questo non solo prosciuga le tue riserve, ma può anche aumentare il debito che hai con quella persona di cui vuoi preservare l’immagine. Assicurati di proteggere le tue password ed evita di accettare qualsiasi forma di assistenza utilizzando distributori automatici o cliccando su link condivisi, anche se conosci il mittente. Potresti facilmente cadere nella trappola, e poi puoi semplicemente lamentarti, perché sarà troppo tardi per fare qualcosa al riguardo.

Macinatura dal 23 settembre al 22 ottobre

Non avrai fortuna nei rispettivi giorni, quindi è consigliabile prendere misure per proteggere ciò che ti è rimasto con un incantesimo, ad esempio. Le energie negative emanate da coloro che ti invidiano possono avere un effetto dannoso su di te. Se sei un imprenditore, corri il rischio di perdere la tua attività, ma se sei un dipendente, possono sorgere grandi conflitti con i tuoi superiori a causa di incomprensioni causate da persone che cercano di confondere la tua mente.

Scorpione dal 23 ottobre al 21 novembre

Se provi ad uscire di corsa e a lasciare il tuo lavoro in anticipo, rischi di perdere alcune attività che potrebbero darti un enorme mal di testa e richiedere di spendere più tempo del previsto per risolverle, per ottenere i migliori risultati. Alla fine della settimana, ti perderai un evento di vitale importanza per un familiare o una persona cara che contava davvero sulla tua presenza. Se non vuoi spezzare il cuore della persona amata e deluderla, dovrai trovare un altro modo per affrontare la situazione.

Capricorno dal 22 dicembre al 19 gennaio

Mentre una serata fuori può essere il modo perfetto per rilassarsi e ringiovanire la tua energia, la realtà potrebbe essere esattamente l’opposto. C’è un’alta possibilità che tu diventi il ​​​​bersaglio di bande criminali o perdi qualcosa di molto importante relativo a informazioni importanti. Quello che può iniziare come un momento divertente e piacevole può rapidamente trasformarsi in un’esperienza spaventosa, stressante e disastrosa. Quindi la prudenza è altamente raccomandata.

Tocca a te !