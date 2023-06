La NASA rivela il primo video di un UFO alla sua conferenza sull’argomento

La NASA ha tenuto un incontro pubblico sugli UFO mercoledì a Washington. Ha rivelato un video di uno strano oggetto che gli scienziati analizzeranno.

Quindi quali sono questi oggetti volanti non identificati? La NASA si aspetta che tu lo sappia. Mercoledì a Washington, l’agenzia spaziale americana ha tenuto la sua prima conferenza sugli UFO. Ha rivelato un video di uno di questi oggetti sconosciuti, a forma di sfera, girato sopra un villaggio in Medio Oriente.

La NASA sta attualmente identificando l’UFO, che lo confronterà con altri UFO. Si noti che oggi sono elencati 800 corpi estranei.

“Ci vorrà del tempo per giungere a una conclusione. Lo confronteremo con altri oggetti volanti non identificati”, ha detto Sean Kirkpatrick, direttore dell’Office of Anomaly Resolution del Pentagono su tutta la linea.