Non coltivare anche la scienza

Se la Francia rimane meno colpita dalle abolizioni rispetto ai Paesi anglosassoni, il livello di allerta nel mondo scientifico è stato raggiunto, avverte Marcel Koontz, con esempi a sostegno.

Per alcuni lo è cancellare la cultura non disponibile! Una conferma sorprendente, perché prestando attenzione al concetto di “cancellazione” quando ho scritto il mio libro Dalla decostruzione al wokismo. La scienza è minacciata, sono stato in grado di identificare molti casi molto facilmente, concentrandomi solo su quelli avvenuti nel mondo accademico – nel senso più ampio, cioè, che include le organizzazioni di ricerca. Questi sono solo i casi pubblicizzati o almeno accessibili online. Esaminando questi casi inclusi nel mio libro, si può immaginare che l’atmosfera in molte università del Nord America favorisca quella che potremmo chiamare una piccola censura quotidiana non detta. Di fronte a ciò, il personale addetto ovviamente ha capito che è meglio autocensurarsi se si vogliono evitare guai…

Ma com’è cancellare la cultura, qualunque sia il termine usato, si manifesta nella pratica? Prendiamo prima esempi nelle scienze umane e sociali (SHS). Il fenomeno della “cancellazione” è spesso avviato da alcuni studenti “ipersensibili” alla “razza” e più in generale alla “giustizia sociale” (ovvero alle ingiustizie che ritengono, a torto oa ragione, esistenti nella società in relazione alla minoranze). La seconda fase del processo consiste nel molestare il presunto delinquente, in gruppi, e utilizzando in modo estensivo i social network. Gli accusatori possono dire di essere stati aggrediti, traumatizzati o anche semplicemente a disagio… In termini banali: non ci vuole molto perché diventino feroci… La terza fase è la fase di consegna dei leader dell’organismo al gruppo , o perché condividono l’ideologia degli accusatori, o per paura delle conseguenze, ad esempio dopo minacce di vandalismo.

Di cosa potrebbero lamentarsi questi magistrati? Prendiamo il primo caso: possono semplicemente offendersi quando sentono certi termini. Ad esempio, in una lezione di storia, mostrando che le parole erano inizialmente destinate a insultare i neri o gli omosessuali, ma che questi ultimi erano in grado, in alcuni casi, di trasformarle in un’arma contro la discriminazione. L’ipersensibilità porta quindi al rifiuto di prendere in considerazione tutte le interpretazioni fattuali del corso, a favore di una falsa percezione del contenuto dell’insegnamento, nel qual caso le parole che sono solo un’illustrazione del corso sono prese per valore nominale, per quello importa. La verità è ciò che abbiamo scelto per noi stessi, per fanatismo.

Lo stesso genere di reazione potrebbe essere evocato anche se un accademico volesse argomentare, di fronte al pensiero imperante che aveva decretato che un tale personaggio storico fosse razzista, cosa che secondo lui il personaggio non lo era. Lo stesso accademico viene poi accusato di razzismo per aver sfidato il razzismo.

Se si vogliono evitare disagi, che possono equivalere al licenziamento, è consigliabile anche giurare fedeltà a idee politiche “progressiste”, cioè inclusive. Non dovremmo osare contestare la discriminazione “azione affermativa”, né mettere in discussione le politiche note come ” Diversità, inclusione ed equitàmettendo così in secondo piano la meritocrazia durante il reclutamento, assegnando posti di lavoro a persone appartenenti a gruppi che sarebbero stati discriminati perché appartenenti a quel gruppo.

influenzato dalle scienze empiriche

Si potrebbe pensare che questi fenomeni siano confinati alle SHS, che si dice siano intrise di ideologia in certe scuole di pensiero… Non è così: le cosiddette scienze dure non sono così dure di fronte al dominante ideologia…

Cercare di spiegare che le persone non possono cambiare il loro sesso biologico può metterti a rischio di essere squalificato per “transfobia”. Non è una buona idea ricordare fatti biologici sul sesso, né contestare la discriminazione razziale nell’interpretazione di dati scientifici, né contestare il discorso giornalistico. mi sveglio , come il termine generico “aggressione di precisione”. Parlando in un corso covid-19, il “virus cinese” può farti licenziare per razzismo! è chiaro che mi sveglio Non discutere con la nomenclatura “influenza spagnola” (che non ha nulla a che fare con l’Iberia!). Nessuno può essere vittima di “razzismo” secondo i nuovi antirazzisti…

Si consiglia inoltre di non tentare di imitare le nozioni preconcette delle chiese SHS postmoderne. Così, il professor Peter Boghossian e i suoi colleghi sono riusciti a pubblicare uno “studio” su una rivista specializzata di questo dipartimento, intitolato in francese ” Reazioni umane alla cultura dello stupro e spettacoli queer nei parchi per cani a Portland, Oregon Questo “studio” satirico pretendeva di aver ispezionato i genitali di quasi 10.000 cani mentre interrogava i loro proprietari sulla loro sessualità.Il manoscritto presentato è stato accettato perché conteneva temi comuni a questa chiesa… Piuttosto che riderci sopra, l’Università di Portland ha implicato Boghossian, stabilendo che ” Violare le linee guida etiche per la ricerca che coinvolge gli esseri umani ‘, perché avrebbe dovuto chiedere il permesso preventivo prima di condurre lo studio della parodia… Fu anche accusato di falso, poiché evidentemente non aveva esaminato i genitali dei cani in giardino… cancellare la culturaNon ha cultura dell’umorismo!

Anche in Europa

Forse non è utile qui dettagliare i casi mediatici di conferenze minacciate, addirittura “cancellate” in Francia, relative ad Alain Finkelkraut, Sylvian Agassinski e altri, né di corsi che sono stati misteriosamente cancellati, né degli sfortunati eventi a Sciences Po che regolarmente fare i titoli…

Facciamo un esempio che illustra l’impregnazione ideologicami sveglioPotrebbe esistere in un ente di ricerca, in questo caso il CERN, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, e come ha esercitato la “revoca”, senza appello. Il contesto è un simposio del CERN nel settembre 2018 su “Teoria dell’alta energia e sessualitàNotiamo il sorprendente mix tra fisica all’avanguardia e “sesso”. In linea con l’ideologia di genere, tutte le presentazioni alla sessione di genere hanno affermato di vedere la discriminazione contro le donne nel mondo accademico. Tutti tranne uno, il fisico Alessandro Stremia, che ha analizzato pubblicazioni e reclutamento in Fisica di base Negli ultimi anni, giungendo alla conclusione che non esiste discriminazione nei confronti delle donne. Colpevole di aver violato il consenso a favore della rieducazione di maschi presumibilmente sessisti, la presentazione di Stromia è stata rimossa dal sito designato e il suo autore non ha visto un rinnovo del suo contratto al CERN. Ma a parte questocancellare la culturanon disponibile…

La fine del dibattito civile

Possono naturalmente esserci legittime sanzioni, in caso di reato o di mancato rispetto dell’etica (scientifica, medica, ecc.). Ma ilcancellare la cultura, non è così: si tratta, infatti, della sostituzione di una cultura del confronto civile tra persone che hanno differenze, con il rifiuto di riconoscere all’altro il semplice diritto di esprimersi. Questo vale anche per le scienze sperimentali! Il livello di allerta è stato raggiunto.

La Francia, mi diranno, risente meno delle “cancellazioni”. È sicuramente una fortuna che resista al suo wookie meglio degli altri. Ma non fraintendetemi, se lo status della pubblica amministrazione e la tradizione di libertà nel mondo accademico forniscono una certa protezione ai dipendenti, i muri sono già stati incrinati in molte aree dall’ideologia della decostruzione e dal suo desiderio di creare un uomo nuovo.