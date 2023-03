Come migliorare il sistema immunitario dei tuoi figli facendo queste semplici cose [VIDÉO]

salute

Tuo figlio soffre di una serie di malattie minori? Come ogni bambino, costruisce gradualmente le sue difese naturali affrontando i microbi comuni.

Di fronte alle epidemie invernali, alle molteplici occasioni di inquinamento a scuola o in famiglia e allo sfinimento delle lunghe giornate, il suo sistema immunitario può essere messo a dura prova! Ecco alcuni consigli per migliorare il tuo sistema immunitario:



1. Aggiungi colore alla tua dieta Le piante colorate come le verdure, gli agrumi o le verdure crocifere sono ricche di nutrienti e fanno bene al tuo sistema immunitario.

2. Dando priorità alla salute dell’intestino, assicurati che tuo figlio consumi una quantità adeguata di fibre che aiutino la salute dell’intestino e, di fatto, la sua funzione immunitaria. .

Inoltre, aiuta a sviluppare un microbiota sano nutrendo i tuoi bambini con la giusta quantità di probiotici.

3. Crea un ambiente di sonno salutare, rendi la cameretta del tuo bambino confortevole e lontana da ogni stimolo. L’American Academy of Sleep Medicine raccomanda che i bambini dai 6 ai 12 anni dormano 12 ore a notte e che i bambini dai 13 ai 18 anni dormano 10 ore ogni notte.

4. Insegna loro come gestire lo stress. Lo stress cronico può far perdere al corpo del bambino la capacità di regolare le normali risposte infiammatorie.

5. Rendili attivi Piccoli movimenti come una passeggiata quotidiana possono giovare al sistema immunitario di tuo figlio.

6. Insegnare con l’esempio Il modo migliore per rafforzare abitudini sane è praticarle da soli perché i bambini spesso guardano ai loro genitori