Stazione di ricarica 750 difficile da usare?

L’aeroporto di Bruxelles ha installato 750 stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Tuttavia, l’assenza di tasse sui posti occupati può rappresentare un problema.

Interparking, che gestisce i parcheggi dell'aeroporto di Bruxelles, cambia la sua offerta. Il direttore dei 13.000 siti dell'aeroporto ha deciso di installare 750 stazioni di ricarica.

Ha posizionato circa 500 auto nei parcheggi P1 e P3 di fronte ai terminal e poco più di 200 auto vicino al parcheggio P1. Non sappiamo ancora quale sarà la potenza di ricarica dei terminali. Possiamo però immaginare che si tratterà per la maggior parte di 22 kW, come quelli già installati.

Tuttavia, l’aeroporto sta facendo una scommessa sorprendente non tassando gli spazi occupati dai veicoli carichi. Infatti, incoraggia le persone a lasciare l’auto collegata alla presa durante il soggiorno.

“Grazie al nostro partner Interparking i passeggeri potranno ricaricare la propria auto nei nostri parcheggi durante le vacanze.”L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato dell'aeroporto Arno Vest.

Nel suo comunicato stampa, Interparking incoraggia i viaggiatori a lasciare la propria auto collegata. Secondo loro, occupare posti “Durante le settimane” Non porrà alcun problema.

Con 700 terminal in un aeroporto che non è uno dei più trafficati d’Europa, questa strategia è comprensibile. In effetti sembrano esserci abbastanza stazioni per questo scopo, ma attenzione al sovraffollamento.

