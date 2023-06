Stava lottando per la Champions League e alla fine ha scelto l’Arabia Saudita, l’ultimo dei trasferimenti

Un secondo nazionale portoghese in Arabia Saudita. Sei mesi dopo Cristiano Ronaldo, Ruben Neves si è unito al campionato saudita.

Una strana e forse nuova lucrosa sfida per Ruben Neves. Dopo sei anni in Inghilterra, il nazionale portoghese (41 presenze) ha firmato in Arabia Saudita. Lascia il Wolverhampton per Al-Hilal. Un trasferimento che porterà al club inglese 55 milioni di euro.

Ruben Neves è passato dal Porto al Wolverhampton nel 2017, ha giocato 253 partite e segnato 30 gol in Inghilterra. Considerato una scommessa sicura in Premier League, il portoghese aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato quest’estate e ha anche confermato il suo desiderio di giocare in C1 la prossima stagione. “Vedremo cosa succede, ma è chiaro che mi piacerebbe giocare in Champions League”, ha detto il portoghese a Sky Sports il mese scorso.

Nonostante l’interesse del Barcellona, ​​​​che lo aveva seguito da vicino, Ruben Neves alla fine ha scelto l’Arabia Saudita, dove potrebbe essere affiancato da altri giocatori dall’Europa. Kalidou Koulibaly, Bernardo Silva e Romelu Lukaku sono stati accostati ad Al Hilal nei giorni scorsi.