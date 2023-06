Vincent Kompany mette a confronto Kevin De Bruyne ed Eden Hazard

CIn questa stagione, nel suo primo allenamento alla guida del Burnley, Vincent Kompany ha realizzato l’impresa di riportare i Clarets in Premier League. Tra poche settimane il belga e la sua truppa affronteranno l’élite del calcio inglese, compresi i suoi vecchi colori: il Manchester City, campione d’Inghilterra e d’Europa. Durante questi scontri con il suo ex mentore, Pep Guardiola, il residente di Bruxelles in particolare dovrà trovare una soluzione per contrastare il genio creativo di un uomo: Kevin De Bruyne.





Questa settimana, Vincent Kompany recita nel ruolo di Gary Neville nel suo programma su YouTube, The Overlap. In esso, l’ex allenatore dei Mauves è invitato a esprimere la sua opinione su molti argomenti. E l’ex capitano dei Devils non ha esitato a elogiare i suoi connazionali: Kevin De Bruyne e… Eden Hazard. “Se dai a Kevin De Bruyne un sistema, come quello che ha trovato con Pep, è il miglior giocatore del mondo. Ma se dai il caos a Eden Hazard, nessuno è migliore di lui, tranne Messi”. questo forse spiega perché il maestro belga brilla insieme Accompagnato da una giacca da demone…