Aryna Sabalenka, vincitrice dell'Australian Open: “Ho dimostrato che posso essere costante”

Come hai vissuto l'avvicinamento a questa finale rispetto allo scorso anno, che si disputò a settembre agli US Open?

Direi che è stato un po' diverso. Credo di non essere stato molto emotivo in campo, ma prima della partita era lo stesso. Rispetto all’anno scorso non sono affatto lo stesso. Come ho detto, ho più controllo e non lascio che altre cose mi confondano la mente, mi concentro su me stesso. Questa è una grande differenza.