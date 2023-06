Deviazione di un fiume e di una spiaggia sconosciuta: la giustizia brasiliana allucina la scoperta dell’atto illegale compiuto su Neymar

Il lavoro era in corso “senza licenza ambientale” Sulla tenuta di lusso del giocatore del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana a Mangaratiba, a circa 120 chilometri a ovest di Rio de Janeiro, ha detto il consiglio comunale in un comunicato stampa. Le autorità sono state scoperte, dopo essere state allertate da denunce postate sui social Vari reati ambientali.compresa la deviazione di un corso d’acqua e l’estrazione non autorizzata di acqua da un fiume.

Hanno anche scoperto scavi e movimenti non autorizzati di terreno, pietre e rocce, nonché l’uso non autorizzato della sabbia della spiaggia. “Il passo successivo sarà quello di valutare le violazioni accertate e comminare una sanzione, secondo le stime e tenendo conto dei danni causati all’ambiente, non inferiore a cinque milioni di reais (circa 960.000 euro).”ha detto il consiglio comunale.

I rappresentanti di Neymar in Brasile non hanno risposto a una richiesta di commento dell’AFP. Il padre del calciatore, Neymar da Silva Santos, era presente durante la perquisizione e può essere sentito discutere con i funzionari in un video diffuso dalle autorità e ripreso dai media locali. Neymar ha acquistato la proprietà nel 2016. Secondo i media locali, si estende su 10.000 metri quadrati e comprende un eliporto, un centro benessere e una palestra.

Il 31enne attaccante si sta attualmente riprendendo dall’operazione alla caviglia destra che ha subito a marzo a Doha, in Qatar. Non gioca da febbraio, e sono sorti dubbi sul suo futuro al Paris Saint-Germain, che gli è legato fino al 2027.