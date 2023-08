Live – La guerra in Ucraina: l’Ucraina afferma di avanzare sul fronte meridionale vicino a Robotyn

Nel 552esimo giorno di guerra, le forze ucraine si sono spinte più in profondità nelle linee di difesa russe vicino a Ropotyn, un villaggio sul fronte meridionale che hanno affermato di aver riconquistato lunedì, secondo un portavoce militare ucraino. “Le forze ucraine hanno ottenuto successi in direzione di Novodanilevka e Verbovi“, conferma.

Kiev spera che la cattura di Robotyn dia slancio al suo difficile contrattacco. Questa zona del fronte è considerata il fulcro dell’attacco verso le città di Tokmak e poi Melitopol, nel tentativo di rompere l’unità dei territori occupati dalla Russia nel sud e nell’est del Paese con la penisola di Crimea, che è annesso nel 2014.

Mosca ha annunciato martedì mattina che le forze russe hanno sventato nuovi attacchi notturni di droni ucraini nelle regioni di Tula e Belgorod (ovest).

Nel frattempo, l’intelligence britannica riferisce che i soldati russi sono stati pagati meglio dall’inizio dell’invasione. Molti soldati di basso rango in servizio in Ucraina guadagnano più di 2,7 volte lo stipendio medio di un cittadino russo. “È molto probabile che salari e benefici aggiuntivi costituissero un forte incentivo ad arruolarsi per i soldati, soprattutto quelli che provenivano dalle regioni povere della Russia. Ma, Conclude l’intelligence britannicaÈ improbabile che la Russia raggiunga i suoi obiettivi di reclutamento“.

