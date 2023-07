Starter kit domotico a un prezzo basso Prime Day

Un toolkit accessibile per un buon inizio nella domotica

Il kit include due altoparlanti Echo Dot Gen5 – l’ultimo modello – e una spina Tapo P110 collegata (la divisione domotica di TP-Link) Ti permetterà di avviare la domotica a un costo inferiore. Sarà così possibile azionare un dispositivo collegato alla presa grazie ad una richiesta vocale, conoscerne i consumi e predisporre l’automazione. Sarà anche possibile optare per il bundle che comprende due Echo Show 5 più un jack Tapo se si preferisce avere uno schermo (es. per interagire successivamente con un campanello connesso compatibile). Ti ricordiamo che queste offerte sono limitate nel tempo e riservate agli abbonati Prime.

Promemoria, Un abbonamento Prime offre molti vantaggi come la consegna rapida, l’accesso a Prime Video e Amazon Music o un abbonamento gratuito a un canale Twitch al mese per 6,99 € al mese o 69,90 € all’anno. Amazon offre una prova gratuita di 30 giorni del servizio Prime che si qualifica anche per le offerte Prime Day.