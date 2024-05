Jaylen Brown non ha stretto amicizia solo al Cleveland • Basket USA

I Celtics non hanno ancora perso dall’inizio dei playoff. Non importa l’ambiente o la stanza, Boston finisce sempre per trovare il modo di vincere in quel momento. Questo è stato il caso del Cascia Center di Miami, ed è ancora vero al Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland.

Per interpretare il ruolo del sesto uomo in una formazione priva di due All-Stars (Jarrett Allen e Donovan Mitchell), i fan di Cleveland avranno votato fino alla fine in una partita combattuta che i Celtics hanno quasi rivendicato. Fino ad allora, i Celtics non avevano mai dovuto affrontare quel tipo di sfida con una sequenza di “blowout”.

“Non c’è niente di meglio che vincere una partita di playoff fuori casa. È come se tutti fossero contro di te… È un ambiente difficile e il pubblico era fantastico, ma come concorrente, è davvero bello trovarsi in un ambiente come quello e finalmente vincere ‘sulla strada.’, Jayson Tatum ha detto.

Piegarsi per proteggersi?

Nel secondo quarto, Jaylen Brown ha dato al pubblico dei Cavaliers un motivo per ruggire. Dopo un canestro banale, l’ala dei Celtics ha litigato con Max Strus, commettendo solo un semplice fallo.

La sala non sembrava condividere lo stesso punto di vista degli arbitri e gli spettatori hanno gridato 1. Gli arbitri hanno ritenuto che il contatto di Jaylen Brown, che ha afferrato Strus per la caviglia, fosse inutile o eccessivo. Risultato: Brown è stato fischiato fino alla fine della partita.

“Li accetto”, Brown dice dei fischi. “Sono andato a canestro, ho sentito l’attrito e ho finito il movimento atterrando a terra, mi sono sentito come se qualcuno mi stesse prendendo a calci nella parte posteriore della testa e sento di avere il diritto di togliere i piedi o di muovermi. almeno cercare di proteggermi da loro.

Come Joel Embiid contro i Knicks, Jaylen Brown accetta di interpretare il cattivo, ma ribadisce che stava solo cercando di proteggere se stesso. “Non ho provato a farlo inciampare.” Marrone insiste. “Ma allo stesso tempo non puoi prendermi a calci in testa così, penso che gli arbitri abbiano preso la decisione giusta e siamo andati avanti.

Ci sono buone probabilità che non ritorni a Cleveland questa stagione…