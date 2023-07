Il primo gioco Survivor Summerfest di Battlegrounds sembra essere Street Fighter

Qualche giorno fa, è stato annunciato che PUBG: Battlegrounds riceverà un vasto elenco di eventi estivi, noto come Survivor Summerfest. Questo elenco inizierà questa settimana con PUBG Arcade tra il 12 luglio e il 2 agosto, ma verrà rafforzato lungo il percorso con alcuni aggiornamenti da “grande collaborazione”, Oltre ad aggiornare la mappa. Bene, la prima grande collaborazione sembra essere nominata e sembra che stia portando un amato franchise di giochi di combattimento in battle royale.

La prima collaborazione, prevista per il 26 luglio, apparentemente aggiungerà chicche legate a Street Fighter e, in base all’immagine teaser, possiamo aspettarci che Chun-Li, Ryu, Ken e Cammy siano coinvolti, alcuni addirittura ottenendo versioni alternative, in quanto risulta da due Chun-Lis.

Non si sa ancora cosa comporterà effettivamente la collaborazione, ma presto ci si aspetta comunque maggiori informazioni nei prossimi giorni e settimane.

Allo stesso modo, deve ancora anticipare cosa aspettarsi da Mega Collab 2, ma non c’è dubbio che sarà una sorta di entusiasmante seguito della collaborazione con Street Fighter.