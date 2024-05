La canzone parla d’amore per RE=BEL

re = fatturaDomanda di investimento Belvio Ha subito un piccolo restyling con un nuovo logo e una nuova campagna. Sempre con l’amore di Belfius per i propri clienti, la piattaforma offre investimenti come la mobilità di domani, l’energia sostenibile, la salute, l’intelligenza artificiale, ecc. Argomenti che toccano da vicino molti clienti. Il logo è stato ridisegnato e la campagna è stata sviluppata da Canzone Accenture Con un look nuovo, più fresco e moderno.

E soprattutto, la canzone potente. ho amore “gruppo Firenze e la macchina Ciò enfatizza l’amore e conferisce dinamismo e maggiore significato alla campagna. Questa campagna evidenzia il fatto che gli investimenti possono andare oltre la semplice scelta di azioni, fondi o rendimenti. Può anche essere una scelta consapevole: investire in aziende o settori che si sostengono con le proprie convinzioni.

” l’unico Chiunque voglia investire nell’arcobaleno può farlo con Re=Bel, dove si può scegliere di investire in aziende che prendono sul serio la diversità e l’inclusione. Con Re=Bel puoi scegliere dove investire i tuoi soldi e a chi donarli. Coltiviamo il desiderio di permettere ai clienti di investire in ciò che ha senso per loro ma anche per il futuro, ” Annunciare Lori La CorteDirettore Creativo Chez Accenture Song.

La campagna sarà visibile su manifesti (classici ed eventi) e anche su teloni di grandi dimensioni e murales ambientali a Bruxelles e Anversa. È disponibile anche digitalmente con video, un grande banner e sui social media.

Crediti:

Agenzia: Accenture Song

Marca: Belvio

Cliente: Julie Uyterheijn, Van den Croes

Direzione creativa Paul Waters, Laurie LaCorte

Scritto da: Ramin Afshar, Danny Vissers

Responsabile del servizio clienti: Valerie Demir

Team account: Louise Stellant, Virginie Haiett

Strategia: Christel de Jonghe, Rick Werinks

(Movimento) Design e design: Steve Kroll, Dries Ostenz, Sippy Smit, Sven Vervay

Società di produzione cinematografica: Questa è Crush

Produttori: Amelie VanCampen, Camille Setters

Fotografo: Merlin Morris

Società di produzione audio: Het Geluidshuis

Prodotto e diretto da: Laure Budts, Christel Gesemberg

Canzone originale: I’ve Got Love – Florence and the Machine