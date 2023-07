iMac M3 da 32 pollici fine 2024 o inizio 2025?

Non ci sono nuovi iMac prima della fine del 2024 o dell’inizio del 2025?

Ma questi nuovi Mac non saranno disponibili in questo momento. In effetti, queste macchine saranno solo dentro L’inizio Dal loro sviluppo e il giornalista non vede Non è previsto un lancio che arriverà prima della fine del 2024, ma piuttosto fino al 2025.

Nei suoi ultimi telegiornali, l’esperto giornalista aveva già intrapreso un progetto Grande iMac con uno schermo superiore a 30 pollici (32 pollici a quanto pare)le stesse dimensioni dello schermo del Pro Display XDR rilasciato a dicembre 2019.

Direttamente da iMac M3?

Al momento, l’iMac da 24 pollici è l’unico computer all-in-one venduto dall’azienda californiana. L’attuale modello con chip M1 è stato lanciato nell’aprile 2021ed è iniziato finora un po ‘.

Se il lancio è previsto per la fine del 2024 o l’inizio del 2025, Apple potrebbe saltare una generazione di processori. Questo sarà il nuovo Mac Uno dei primi dispositivi basati sull’M3 Pini Mark Gorman.

Piccolo promemoria

In precedenza, Mark Gurman non era ottimista riguardo al Mac M3 quest’estate, il MacBook Air da 15 pollici ne è la prova. Secondo la cronologia degli sviluppatori, Apple sta già testando un nuovo chip della famiglia M3 (sicuramente l’M3 Pro) in un MacBook Pro con macOS 14..

Quest’ultimo trasporterà 12 core CPU (6 core ad alte prestazioni e 6 core efficienti), 18 core GPU e 36 GB di memoria condivisa. Dovrebbe essere inciso su di esso 3nm di TSMCcon la sua nuova tecnologia. Logicamente, il guadagno in termini di prestazioni dovrebbe essere almeno un ordine di grandezza tra M1 Pro e M2 Pro.

Questo chip M3 Pro è progettato per il futuro MacBook Pro da 14 o 16 pollici che verrà rilasciato non prima della fine dell’anno e, nel peggiore dei casi, all’inizio del 2024. Dopo che Cupertino ha rilasciato il MacBook Pro M2 da 14/16 pollici lo scorso gennaio, quel secondo appuntamento è probabilmente più probabile.

Tuttavia, prima di passare al chipset M3 Pro o M3 Max, Apple dovrà rilasciare l’M3 di base. al giornalista bloombergL’azienda stava già lavorando su nuovi modelli di iMac, MacBook Air e MacBook Pro entry-level con chip M3. Ma poi di nuovo, sembra pensarlo Quest’ultimo non sarà rilasciato fino alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno.