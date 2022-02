Funzioni Instagram déploie de nouvelles pour mieux gérer votre activité sur le réseau

Instagram va vous donner plus de contrôle sur vos activités passées. La plate-forme vient de beginr le déploiement de nouveaux outils pour vous permettre de passer en revue et supprimer plus facilement et plus rapidement vos anciens commentaires, et vos interactions du passé.

Ces outils seront accesss directement depuis votre profil, regroupés au sein de l’actuelle section Votre attività, accessibile depuis le menu « hamburger » Avec cette trousse à outils, vous pourrez supprimer ou archiver en lot vos contenus (pubblicazioni, storie, IGTV et Reels), ainsi que l’ensemble de vos interactions sur la plate-forme (commenti, Mi piace, adesivi de reazioni aux storie, ecc. .). Pour vous faciliter la tâche, Instagram va intégrer un système pour trier et filtrer vos contenus et interactions par date. Vous pourrez ainsi rechercher plus aisément vos anciens commentaires, piace et réponses aux storie à des date définies.

Instagram en a égallement profité per l’annoncer lo déploiement de son «Contrôle de la sécurité» per l’ensemble de ses utilisateurs. Lance l’été dernier, ce système permet de passer en revue les options de sécurité d’un compte pour mieux le protéger, en utilisant notamment un mot de passe fort ou encore en activant la double autentication.

Par ailleurs, Instagram è in treno di tester un nuovo sistema per aiutare gli utilizzatori ayant perdu l’accès à leur compte à le récupérer. Sans entrer dans les détails, il resoconto sociale explique qu’il sera bientôt possibile demander à des amis de confirmer son identté auprès d’Instagram pour pouvoir accéder de nouveau à son compte.

Fonte : Instagram