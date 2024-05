“Non mi spaventa più niente” Christopher Nolan non vuole fare questo tipo di film: ne è spaventato a morte

Christopher Nolan è ancora molto riservato quando si tratta di parlare del suo prossimo film, ma di una cosa è sicuro: non cercherà di intromettersi nel genere, che per lui è ancora troppo elitario.

Christopher Nolan è diventato in breve tempo uno dei registi più apprezzati dal pubblico. Souvenir, Beginning, Tenet: le sue opere sono diventate popolari e conosciute tra migliaia di persone grazie ai loro temi e alle loro ambizioni eccezionali. Ogni suo film è ormai atteso come un evento. Ricordiamo il famoso Barbenheimer nel 2023, che ha visto l’uscita di Barbie, esattamente lo stesso giorno di quella di Oppenheimer. Se fosse stato questo improbabile duo ad attirare così tante persone al cinema, è probabile che anche senza l’arrivo della produzione di Greta Gerwig, l’ultimo capolavoro di Nolan avrebbe avuto il successo che è oggi. Con un curriculum del genere, il regista ha trovato un pubblico ad attenderlo quasi ovunque. Tuttavia, c’è una cosa che i fan non vedranno mai nella filmografia del regista, perché ha troppa paura di lui.

Una paura insormontabile?

Christopher Nolan ha diretto film di supereroi (The Batman Trilogy), film psicologici (The Beginning) e più recentemente un film biografico storico (Oppenheimer). Ha provato molti generi cinematografici, ma se vogliamo credere alle sue parole, avrebbe ancora paura di dirigere certi tipi di film. Quindi non vedrai Mai una commedia Tra le sue produzioni. Secondo la confessione di Nolan a USA Today, citando: Rivista LontanoCiò è particolarmente vero perché un essere umano sarebbe molto spaventato dall’idea di affrontare sfide di questo tipo.

“A dire il vero, niente mi terrorizza più del pensiero di fare una commedia quando vedo cosa devono affrontare i grandi registi di commedie – Christopher Nolan.”

In termini di umorismo, Christopher Nolan ha parlato del suo amore per Il mondo di Wayne Di Penelope Spheeris. Tuttavia, non è ancora pronto per portare le sue ispirazioni sul grande schermo. Affronta specificamente l’obiettività dell’umorismo, che può essere sia un punto di forza che un ostacolo. “L’idea di costruire un’intera narrazione che è in balia della risposta comica del pubblico è una cosa straordinaria da parte loro.” Numero di potenza “Sono un grande fan, ma non vorrei mai entrare in quell’arena”, dice Nolan. Quindi dobbiamo ancora aspettare per ridere di gusto del capolavoro di Christopher Nolan. Ma la questione non chiude del tutto la porta alla commedia, dato che il regista non ha ancora annunciato un progetto specifico e potrebbe sorprenderci (di nuovo).