Standard: “Fateci un favore, uscite”.

Allo Standard, se Ivan Leko aveva annunciato al termine della Classica che il gol non era il biglietto europeo, l'allenatore ha insistito sul fatto che voleva vedere giocare forte il suo gruppo.

Tuttavia, a Gand, la debacle di Liegi ha messo fine a tutte le speranze di vedere il club migliorare. E mentre Fergal Harkin ha detto che Leko dovrebbe rimanere al suo posto la prossima stagione, i fan non sono convinti che sia la scelta giusta.

“Presenta le dimissioni”

Dopo aver criticato pubblicamente i suoi giocatori, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui allenavano, l'allenatore è diventato un bersaglio delle sue scelte. I sostenitori sostengono che, poiché non c’è nulla da guadagnare, i giovani dovrebbero avere una possibilità.

Tuttavia, sono unanimi nel dire che la partenza di Leko sarebbe una buona cosa per lo Standard. Uno di loro ha scritto: “Dimettiti, facci un favore”.

Salviette Leko @Standard_RSCL . Presenta le tue dimissioni. Fateci un favore — Pettegolezzi UI 96. (@marieetseb7687) 29 marzo 2024

Volevo essere moderato e paziente e dargli una possibilità, ma mi dispiace, ma Leko non è affatto l'uomo di cui abbiamo bisogno, non ha personalità nello spogliatoio, la sua intelligenza in partita è limitata… – Nalo 🇧🇪 (@Nalo_JE) 30 marzo 2024

Il Gent non era una grande squadra, ma voi siete ancora più patetici Leko deve spiegarmi alcune opzioni di allenamento, mi piacerebbe avere una discussione e una spiegazione per vedere i cambiamenti così tardi quando avrai un posto a disposizione 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Mi manca la comprensione – Nicola (@nicolasdelcort1) 29 marzo 2024

Fedeli alla nostra PO2 non facciamo mai niente di buono! Possiamo ancora parlare di scelte e alternative, è ancora brutto ma non sono convinto nemmeno che Leko sia l'uomo giusto per questo lavoro! Yeboah non c'è più ma non cambiamo Kanak è il maledetto 84 di… – Tristan Begain (@TBeghain) 29 marzo 2024