Et maintenant, qui pour défendre les cages du Standard? – Tout le foot

Maintenant que la tempête semble un peu passée, que lo Standard sort d’un 4 points sur 6 et qu’il reste 4 matchs à contender, quelle sera la gestion adoptée par Elsner concernant ses gardiens ?

Suite à deux erreurs consécutives qui ont malheureusement coûté des points précieux au Standard, Luca Elsner un donc décidé de donner in confiance depuis deux matchs à Laurent Henkinet et de releguer le capitaine Arnaud Bodart sul banco. Si cette décision a été price et annoncée dans des circonstances houleuses, Elsner ayant allumé son gardien après le match contre Gand et sa décision de le mettre sur le banc ayant fuité avant le match der chot etre le puisqu’Henkinet a depuis sorti deux clean sheet tres convaincantes.

Se vuoi provare a provare questo gioco per il titolo di un’equipe della Pro League e del fidanzamento, non perderti il ​​titolo e l’eclissi totale. In effetti, il ciondolo longtemps tenu le cap et retardé l’échéance dans une équipe dont la dérive se faisait de plus en plus évidente.

Si l’orage s’est temporairement éloigné et le 4 sur 6 a fait office de véritable ouf de soulagement, il faut maintenant se questionner quant au choix que devra faire Elsner quant au gardien titulaire pour les 4 matchs qui restent.



Come l’a dit Henkinet après le match contre Charleroi, l’ambiance dans le groupe des gardiens semble très bonne. Idéal donc pour instaurer un peu de concurrence – saine – à Arnaud.

Elsner vuole rimpiangere la sorte medica e il bagno privato con Bodart. Tout dépend maintenant de la logique de l’entraîneur: va-t-il maintenir le choix qu’il avait fait dans l’urgence et continue à aligner Henkinet jusqu’à la fin de la saison? Allineatore Va-t-il à nouveau Bodart ? Ou va-t-il instaurer un turn-over ?

Tout est une question de signalé aux gardiens concernés. Si Henkinet est à nouveau mis sur le banc, il messaggio serait en contraddizione avec ses récentes prestations. Par contre, la domanda se posera si un pilier du club comme Bodart n’est plus aligné: est-ce que deux bourdes de rang peuvent lui faire perdre tout crédit jusqu’au 10 aprile ? En d’autres mots, Elsner est encore devant un choix cornélien et il se devra de poser le bon.